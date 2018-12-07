В Вильнюсе стартовал форум свободной России 2 7.12.2018, 22:09

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Организаторы форума выложили в Сеть видео первого дня Форума.

В Вильнюсе проходит ставший традиционным VI Форум свободной России, передает kasparov.ru.

В первый день Форума собравшиеся обсудят использование международно-правовых институтов, текущую политическую ситуацию в России, технологии гибридной агрессии Кремля в Европе, взаимоотношения России и Украины. Также на Форуме пройдет презентация проекта "База".

Среди выступающих Гарри Каспаров, юрист Марина Литвиненко, политик Иван Тютрин, публицист Аркадий Бабченко, галерист Марат Гельман и др.

Форум свободной России — постоянно действующая площадка, одной из главных задач которой является формирование интеллектуальной альтернативы путинскому режиму, альтернативы, на базе которой возможно построение новой, европейской России.