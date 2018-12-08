Игорь Криушенко: Связка Гуцериев-Япринцев в минском «Динамо» вполне реальна 1 8.12.2018, 10:03

Игорь Криушенко

Главный тренер футбольной сборной Беларуси высказал мнение о возможной смене владельца минского «Динамо».

По разным сведениям, многолетнего босса клуба Юрия Чижа могут сменить или Владимир Япринцев, или Виктор Прокопеня, или Михаил Гуцериев.

- Разговоры и слухи ― это дело такое, они ходят давно. Понято, они будоражат умы. Но скажу так: если приходит человек с финансовым потенциалом, который не на год, не на два, а действительно будет выстраивать систему, то почему бы и нет?! Понятно, что ему нужны будут управленцы, которые непосредственно будут работать с клубом.

Та же связка Гуцериев-Япринцев, считаю, вполне реальна и работоспособна. Поэтому в этом плане я проблем не вижу. Но комментировать что-то, не зная окончательных моментов, наверное, смысла нет, стоит немножко подождать, и мы все узнаем", ― цитирует Криушенко Прессбол.