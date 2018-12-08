Белорусы стали чаще вестись на финансовые «разводы» в соцсетях 8.12.2018, 19:42

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До сих пор в различных вариациях актуальны «нигерийские письма».

Министерство внутренних дел отмечает участившиеся случае обмана жителей Беларуси через соцсети. Больше всего обманов происходит при покупке одежды. При этом проблема уже приобретает массовый характер, пишет "Ежедневник".

Как рассказал начальник отдела организации раскрытия разбоев, грабежей и иных преступлений против собственности Главного управления уголовного розыска МВД Василий Шупляк, последняя пара-тройка лет ознаменовалась распространением мошенничества в соцсетях.

"Все больше белорусов откликаются на фейковые объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и т.п. Низкая цена товаров на таких интернет-площадках – как приманка для жертвы: не настораживает, а наоборот – притупляет бдительность. Потенциальные покупатели без страха и гарантий перечисляют деньги на чужие счета, как правило, зарубежные. Мошенники же, получив кэш, исчезают и не выходят на связь", – рассказал Василий Шупляк.

В уголовных делах фигурируют в основном небольшие суммы от 30 до 100 рублей. Однако правоохранителей настораживает, что проблема приобретает массовый характер, несмотря на регулярные предупреждения, в том числе через СМИ, сообщила пресс-служба МВД.

Так, до сих пор злоумышленники регулярно взламывают аккаунты в соцсетях и от имени владельцев рассылают их виртуальным друзьям сообщения с просьбой одолжить деньги. И почему-то многие пользователи даже не задумываются, что по ту сторону монитора может оказаться преступник.

На уловки попадаются не только физлица, но и частные компании, которые сотрудничают с зарубежными партнерами.

"Недавно отечественная фирма понесла ущерб от действий мошенников. Белорусы вели бизнес с коллегами из Китая исключительно через интернет. Когда в очередной раз из-за рубежа пришли образцы товара и контракт на подпись, наши соотечественники без доли сомнения внесли предоплату. Но заказ не получили. Начали разбираться: выяснилось, что электронная почта китайской фирмы взломана, а контракта не было и в помине", – рассказал Василий Шупляк.

Встречаются, правда, и примеры бдительности. Недавно в адрес еще одной белорусской фирмы поступило письмо от немецких коллег. Те якобы сообщали об изменении банковских реквизитов для перевода денег. Оказалось, и в этом случае переписку вели злоумышленники. Уточняющий звонок в Германию позволил избежать финансовых потерь.

Нередко жертвами мошенников становятся женщины, ослепленные виртуальной любовью. Недавно одна из них обратилась к милиционерам с просьбой наказать негодяя, которому она перевела свыше 500 евро. Выяснилось, что с обидчиком потерпевшая полгода общалась в соцсетях. За это время у них выстроились доверительные отношения, у белоруски возникла симпатия. Однажды возлюбленный сообщил ей, что отправил дорогое ювелирное украшение. Правда, посылку якобы удерживают на там не, и нужно оплатить пошлину. На радостях барышня согласилась взять финансовое бремя на себя и в итоге лишилась сбережений.

Василий Шупляк отметил, что часто после знакомства в интернете «богатые» и «успешные» иностранцы приглашают наших женщин переехать к ним. Злоумышленники создают видимость активной подготовки к совместной жизни и якобы оформляют для этого все необходимые документы. Вот только расходами обремененными становятся белоруски. Совсем недавно 50-летняя дама в течение года потеряла таким образом около 16 тыс. долларов.

Еще одна наша соотечественница лишилась сбережений после звонка экстрасенсу. Провидец рассказал клиентке, что «черное облако перекрыло ее финансовые потоки». Для снятия порчи необходимо поделиться деньгами с собеседником. Доверчивая женщина отправила все накопления на счет предполагаемого «спасителя». Естественно, ее материальное положение только ухудшилось. Но и это не все.

Потерпевшая взяла кредит и снова перевела деньги мошенникам в надежде на помощь. «По телевизору не могут же врать», – рассуждала она.

Есть у оперативника пример из сферы услуг. В одну из гостиниц республики позвонил мужчина и попросил забронировать номер люкс. При этом клиент обозначил условие: мини-бар должен быть заполнен эксклюзивным алкоголем. Сотрудники отеля не знали ни одного из предпочитаемых брендов спиртного, однако будущий постоялец подсказал контакты соответствующей торговой точки. Там бухгалтеру отеля заявили предоплату порядка 2 тыс. рублей, которые нужно было перевести на три номера мобильных операторов. Это почему-то не смутило женщину. Итог: ни спиртного, ни постояльца в гостинице на дождались.

"До сих пор в различных вариациях актуальны «нигерийские письма», с которых начинались интернет-мошенничества, различные сообщения о выигрышах, предложения заняться виртингом или обменяться фото-видеоконтентом интимного содержания с последующим шантажом и т.д. Вариантов обмана много, но их объединяет одно – расчет на алчность или желание человека: сэкономить, заполучить бесплатно или утолить жажду приключений. Однако поговорка про сыр и мышеловку, похоже, нескоро утратит свою актуальность", – предупредил Василий Шупляк.