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Defence Blog: Россия стянула сотни танков к границе с Украиной

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  • 8.12.2018, 22:51
  • 1,964
Иллюстрационное фото
Источник: golovach.ru

Военная техника попала на спутниковые снимки.

В ноябре Россия стянула к границам с оккупированными украинскими территориями "Л/ДНР" большое количество военной техники, пишет "Обозреватель".

Соответствующие снимки сделаны с помощью сервиса Google Earth, передает Defence Blog.

Фото со спутника показывают сотни российских основных боевых танков на новой военной базе на окраине Каменск-Шахтинского, которая находиться в 18 километрах от границы с Украиной.

ФОто: defence-blog.com
ФОто: defence-blog.com
ФОто: defence-blog.com
ФОто: defence-blog.com

"Изображения показывают сотни основных боевых танков, таких как Т-64, а также Т-62М, в то время как тысячи военных грузовиков, артиллерийских систем и танкеров расположены немного выше", — сказано в сообщении.

Т-64
ФОто: tanksdb.ru
Т-62
Фото: mbtvt.ru

"Изображения показывают сотни основных боевых танков, таких как Т-64, а также Т-62М, в то время как тысячи военных грузовиков, артиллерийских систем и танкеров расположены немного выше", — сказано в сообщении.


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