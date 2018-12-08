Defence Blog: Россия стянула сотни танков к границе с Украиной

Defence Blog: Россия стянула сотни танков к границе с Украиной3
- 8.12.2018, 22:51
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Военная техника попала на спутниковые снимки.
В ноябре Россия стянула к границам с оккупированными украинскими территориями "Л/ДНР" большое количество военной техники, пишет "Обозреватель".
Соответствующие снимки сделаны с помощью сервиса Google Earth, передает Defence Blog.
Фото со спутника показывают сотни российских основных боевых танков на новой военной базе на окраине Каменск-Шахтинского, которая находиться в 18 километрах от границы с Украиной.
"Изображения показывают сотни основных боевых танков, таких как Т-64, а также Т-62М, в то время как тысячи военных грузовиков, артиллерийских систем и танкеров расположены немного выше", — сказано в сообщении.
"Изображения показывают сотни основных боевых танков, таких как Т-64, а также Т-62М, в то время как тысячи военных грузовиков, артиллерийских систем и танкеров расположены немного выше", — сказано в сообщении.