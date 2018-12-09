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Биатлон: экс-белоруска Дарья Блашко уверенно выиграла спринт на Кубке Австрии

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  • 9.12.2018, 10:24
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Фото: Денис Костюченко, «Биатлон Онлайн»

Еще одна бывшая биатлонистка сборной Беларуси расположилась на шестом месте.

Принявшая украинское гражданство экс-белоруска Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку на Кубке Австрии по биатлону. Второе место заняла канадка Эмма Ландер, тройку замкнула ее соотечественница Бодри Сара, сообщает pressball.by.

Еще одна бывшая биатлонистка сборной Беларуси россиянка Кристина Ильченко расположилась на шестом месте.

Кубок Австрии. Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Дарья Блашко (Украина) (0+0) 21.52,8

2. Эмма Ландер (Канада) (0+2) +45,4

3. Бодри Сара (Канада) (1+1) +45,6...

6. Кристина Ильченко (Россия) (2+4) +2.21,2


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