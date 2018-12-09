Ветеран ЦРУ: Открытое вторжение России в Украину будет безуспешным 9.12.2018, 17:37

В то же время, Украина должна быть сильной и сама заботиться о своей судьбе, убежден эксперт.

Вторжение в Украину будет стоить России очень дорого и не принесет никакого успеха, убежден ветеран ЦРУ Джек Девайн, который проработал в разведке США около 30 лет, передает unian.net.

"У России есть ядерное оружие, танки, мощная армия. Открытая война с Россией будет стоить Украине очень дорого. Но я помню ситуацию в Афганистане в 80-ые. Россияне вторглись туда, а со временем все это стало для них слишком дорого.

Вторжение — очень дорогой проект и он не может длиться долго. Если бы я был в Москве, я бы сказал: смотрите, вторжение России в Украину будет не просто дорогим, но и безуспешным", - отметил он в комментарии «ТСН». В то же время Девайн отметил, что Украина должна сама заботиться о своей судьбе.

"Никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя. Америка сейчас очень сконцентрирована на своих проблемах – на терроризме. Как Украина презентует себя миру – критически важно, - отметил ветеран ЦРУ.

«Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильным не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты – это ваш кратчайший путь к успеху. Я бы хотел сказать, что есть простой рецепт, но его нет", - продолжил он.

По мнению экс-разведчика, главная цель Путина - попытаться отвоевать большую роль РФ на мировой сцене. И именно это несет наибольшую угрозу Украине. "Его агрессия каждый день уменьшает его шансы стать частью мирового сообщества. Как обычный гражданин я говорил, что Россия понимает силу. Украина должна быть сильной и мы должны быть сильными рядом с ней", - подчеркнул эксперт.

Джек Девайн – ветеран ЦРУ, проработавший в управлении с 1967 по 1999 годы. Он принимал участие в масштабных операциях американской разведки, в частности, в военном перевороте в Чили в 1973 году и захват наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году.