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В Бельгии спор по миграции привел к созданию правительства меньшинства

  • 9.12.2018, 20:07

Крупнейшая из четырех партий в составе правящей коалиции покинула ее.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель провел перестановки в кабинете министров, после того как "Новый фламандский альянс" (НФА), крупнейшая из четырех партий в составе правительственной коалиции, покинула ее из-за разногласий по проблеме миграции. Решение НФА привело к возникновению в стране правительства меньшинства, которому теперь придется опираться на голоса оппозиции в парламенте, передает DW.

Правительственный кризис в Бельгии стал следствием различия в позициях главы правительства и руководства НФА по вопросу о миграционном пакте ООН, который должен быть одобрен мировыми лидерами на следующей неделе в Марокко.

Еще в сентябре Шарль Мишель пообещал, что Бельгия присоединится к странам, признающим пакт. Представляющая интересы национального меньшинства НФА пригрозила развалом коалиции, если премьер полетит в Марракеш на саммит, где документ планируется утвердить.

Бельгийский король Филипп 9 декабря одобрил отставку глав МВД Яна Ямбона, Минфина - Йохана Ван Овертвелдта и министра обороны Сандера Лунеса. Шарль Мишель представил монарху новые кандидатуры для занятия этих постов.

Парламентские выборы в Бельгии ожидаются в мае 2019 года.

Всемирный пакт о миграции

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию"должен быть официально принят на конференции в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года.

Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

На сегодняшний день кроме Австралии уже отказались подписывать документ Австрия, Болгария, Венгрия. Израиль, Польша, США и Чехия.


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