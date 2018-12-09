Как белорус играл с Роналду и забивал с его пасов Максим Фоминов, «Трибуна»

9.12.2018, 22:45

Криштиану Роналду спрашивал у белорусского футболиста, каково играть за большой европейский клуб.

О том, как Виталий Кутузов играл в Италии, написано уже много текстов, а самим футболистом роздано великое множество интервью. А вот про пребывание футболиста в «Спортинге» вы найдете не так много контента. В связи с тем, что в ту далекую пору интернет был не так широко распространен, а многие из читателей были чрезвычайно юны и безбороды, этот информационный пробел в карьере форварда было бы нелишним заполнить.

Уход из «Милана»

После всего четырех матчей за «Милан» (два в чемпионате и два в кубке) итальянцы решили отдать Виталия в аренду в менее статусную команду, дабы там он смог получать игровую практику, окрепнуть как футболист и вернуться полноправной боевой единицей в состав «россонери». Также аренде в Португалию поспособствовали и летние трансферы «Милана». После чемпионата мира в Японии и Южной Корее клуб подписал бразильца Ривалдо и датчанина Томассона. Белорусу в ростере команды банально не было место. Кутузову на тот момент было всего 22 года и в таком возрасте необходимо играть, а не тренироваться, хоть и с очень крутыми партнерами, которые у него были в Италии.

Португалия

Переход состоялся стремительно. Днем Кутузов прилетел в Португалию в компании генерального директора «Милана» Арьедо Брайды и менеджера клуба Резо Чохонелидзе. В аэропорту их встречали главные лица «Спортинга» и множество журналистов. Уже вечером даже без медосмотра был подписан контракт об аренде. Такая спешка была связана тем, что истекал срок подачи заявок на Лигу чемпионов, а «Спортинг» планировал заявить нападающего на этот турнир. Ведь играть за выход в групповой этап турнира предстояло с грозным «Интером» и усиление бы совсем не помешало. Кутузову сразу дали статусный девятый игровой номер, а главный тренер лиссабонцев Ласло Болони ему сказал:

– Ты играл в «Милане и играешь за сборную, а значит футболист высокого класса. Я уверен, что ты сможешь нам помочь решить все поставленные задачи на сезон.

А партнеры по команде в шутку прозвали белоруса Кутузовичем.

Дебют

Дебют, как и предполагалось, у Виталия состоялся в Лиге чемпионов против итальянского «Интера». Кутузов вышел на замену на 70-й минуте, однако ничем особенным выделится на фоне своих партнеров не смог. К слову, матч завершился со счетом 0:0 и у «Спортинга» перед ответным матчем оставались неплохие шансы на проход в группу турнира, но в Италии клуб проиграл со счетом 0:2 и отправился доигрывать евросезон в Кубок УЕФА. Белорус в том матче появился на поле на 60-й минуте и опять ничем сверхъестественным не запомнился.

Первые голы

Выход в стартовом составе тоже не заставил себя долго ждать. В матче за Суперкубок против минорной команды «Лейшоэш» нападающий вышел с первых минут и своим голом помог «Спортингу» одержать убедительную победу со счетом 5:1. Это был первый и последний трофей белоруса в Португалии.

Вот, собственно, сам гол. Стоит отметить цепкость нападающего.

После Суперкубка руководство «Спортинга» попросило Кутузова отказаться от вызова в сборную на товарищескую игру с Латвией и помочь команде в перенесенном матче чемпионата против «Академики», но футболист просьбе не внял и отказался. Он сослался на то, что сборная играет в фиксированную дату ФИФА и клуб никак не может запретить ему сыграть за «националку».

С Латвией Виталий отыграл 73 минуты и открыл счет в матче, а белорусы одержали победу – 4:2. После возвращения из сборной уже через сутки Кутузова поставили в стартовый состав против той самой «Академики», уставший игрок сыграл 77 минут, результативных баллов не набрал, но его команда выиграла.

Чем был вызван этот шаг? Желанием проучить белоруса или же таким образом португальцы хотели показать, как сильно нуждаются в услугах форварда? Непонятно. Но факт в том, что после этой игры Кутузову стали доверять. В следующих шести поединках Виталий выходил в стартовом составе и забил два мяча.

Сначала пострадала «Брага». Согласитесь, знатный черпачок.

А затем «Морейренсе». Причем разорвал белорус этот клуб не в одиночку, а с молодым Криштиану Роналду на пару. Кутузов открыл счет в матче.

Роналду продолжил избиение.

А затем и третий гол тоже оформил Роналду.

Что-то пошло не так

Все изменилось в конце октября, когда Ласло Болони не включил нападающего в заявку на матч против «Боавишты». Кутузову не объяснили причин этого решения, а просто поставили перед фактом. За следующие два месяца игрок провел на поле всего 45 минут, оставаясь в запасе или же вовсе вне заявки. Справедливости ради стоит отметить, что на небольшом отрезке того периода у футболиста была травма голеностопа.

Следующий раз в основе игрок вышел только в конце декабря в игре с «Насьоналем». Голов не забил. Далее было еще три безрезультатных выхода в старте и окончательная потеря места в стартовом составе.

В Кубке Португалии белорус сыграл три матча. В одном из них даже отметился хет-триком – пострадал провинциальный клуб «Оливейра де Хоспиталь». Эта игра еще примечательна тем, что сразу после гола Кутузова голом в ворота соперника отметился и молодой Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду

Из крутых партнеров у Виталия Кутузов стоит выделить не только Криштиану. Форвард поиграл бок о бок с двукратным обладателем «Золотой бутсы» Марио Жарделом, Рикарду Куарежмой и легендой «Зенита» Данни. Однако Роналду стоит в этом списке особняком.

На тот момент это был 17-летний парень. Юный Криштиану жил с Кутузовом в одном номере и часто спрашивал у того совета, как у более опытного товарища. Интересовался разными игровыми моментами – как лучше открываться, например. Много любопытствовал о том, как устроен такой топ-клуб, как «Милан». Вот уж ирония судьбы: Кришитиану Роналду спрашивает у белорусского футболиста, каково играть за большой европейский клуб.

Футболисты быстро нашли общий язык и на поле, а не только за его пределами. Роналду ассистировал Кутузову в матче Кубка УЕФА. После подачи португальца белорус поразил ворота «Партизана» из Белграда.

Правда, их дорожки очень скоро разошлись. Криштиану уехал завоевывать мировую славу и завоевывать титулы в «Манчестер Юнайтед», а Виталий реанимировать карьеру и бороться за выживание в Серии Б с «Авеллино» Зденека Земана.

Конец аренды и ее итоги

Снова в стартовый состав белорус попал лишь в середине апреля. Он вышел против «Маритиму» Анатолия Бышовца, отыграл весь матч и забил, замкнув навес с фланга.

Затем он еще три игры выходил в числе первых одиннадцати, но безрезультативно. Видимо, именно тогда руководство «Спортинга» приняло решение не продлевать аренду и уж тем более не выкупать контракт игрока – до конца сезона нападающий появлялся на поле только на замену.

Во всех турнирах Кутузов сыграл за «Спортинг» 31 матч, в которых забил 8 мячей – 3 в чемпионате, 3 в кубке и по одному в Суперкубке и Кубке УЕФА. Такая не очень впечатляющая статистика во многом объясняется тем, что на позиции центрального нападающего Виталий играл нечасто, ведь форвардов в «Спортинге» хватало: Жардел, Жоау Пинту, Никулаэ и молодые Роналду с Куарежмой. Большинство матчей в сезоне белорусский нападающий отыграл не позиции правого полузащитника или под нападающим.

«Спортинг» с Кутузовым в составе сезон провалил. Когда белорус переходил в португальский клуб, тот пребывал в статусе чемпиона, а по итогам сезона занял только третье место в чемпионате с огромным отставанием от конкурентов. Из Лиги чемпионов вылетел, участие в Кубке УЕФА ограничилось двумя матчами, кубок Португалии тоже взять не удалось. Везде провал.

Но, тем не менее, 8 голов в сезоне за португальский топ-клуб на теперешнее время для белорусских молодых нападающих звучит также фантастично, как и выход в открытый космос без скафандра. Это не дубль загребского «Динамо» или академия «Леванте», а другой, намного более серьезный уровень.

Выступлением Кутузова за «Спортинг» в «Милане» не впечатлились и отправили того в новую аренду. В клуб-аутсайдер второго по ранжиру итальянского дивизиона «Авеллино». На тот момент казалось, что это начала конца зарубежной карьеры нападающего, но тому удалось успешно перезагрузиться и вернуться в Серию А, где он и провел свои лучшие футбольные годы, но это уже совсем другая история...

Максим Фоминов, «Трибуна»