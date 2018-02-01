У США есть новый серьезный удар для людей Путина 6 Андрей Пионтковский

1.02.2018, 11:45

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Андрей Пионтковский

На улицы могут выйти сотни тысяч россиян.

Обнародование первой части "кремлевского доклада" США является всего лишь ознакомительной информацией. Реальные же данные о преступлениях российских чиновников и олигархов из окружения Владимира Путина содержатся во второй, закрытой части доклада, которая не была раскрыта после вмешательства в ситуацию госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Именно публикации второй части доклада опасаются в Кремле, поскольку это вызовет массовые протесты среди россиян. Кроме того, США обязательно накажут всех российских олигархов, которые попадают под существующие американские законы о борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- Как в США оценивают публикацию американским Минфином доклада, в который попали 210 российских политиков и крупных бизнесменов? Какова реакция американской общественности на этот список?

- Мне кажется, для нас интереснее реакция российской общественности, и она очень странная, начиная от высшего руководства и заканчивая всеми пропагандистами на различных шоу. В Москве присутствует ощущение эйфории. Мол, проскочили, хотя за день до этого была паника и истерика.

С одной стороны, открытый список выглядит как телефонный справочник, а с другой стороны, американцы официально подчеркнули, и раньше об этом говорилось, что это не санкции, а список влиятельных лиц в России.

Возвращаясь к вашему вопросу, в США многие люди, которые добивались появления олигархов в этих списках, были довольно разочарованы. Тот же [один из авторов "кремлевского списка"] Андерс Аслунд и другие говорили: "А где же реальные санкции?", "Этот список слишком общий" и так далее.

Мне кажется, что эти коллеги, а также торжествующие российские комментаторы не обратили внимания на одну очень важную деталь: есть закрытая часть доклада, в которой есть несколько других имен. Но эта часть состоит из 100 страниц, и в ней содержится то, что требуется в секции 241 (о персональных санкциях против путинского окружения, - "Апостроф"): подробнейшая информация о каждом из этих 210 фигурантов списка. То есть размер состояния каждого, источники дохода, включая подробный анализ ближайших и не только родственников, так называемый индекс коррупции, то есть сращивание с властными институтами, подробный перечень всех их активов, имеющихся в США. Вся эта самая убийственная для всех информация, которая годами собиралась американской финансовой разведкой, содержится во второй, закрытой части доклада.

И дело в том, что дальше никаких санкций не нужно. Когда есть такая информация об этих людях, то они автоматически попадают под существующие американские законы о борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем. И все прекрасно знают, что объем этих российских капиталов равен одному триллиону долларов. Поэтому опубликование в закрытой части доклада убийственной информации об этих людях открывает путь к применению американского законодательства, то есть к замораживанию и конфискации этих активов. Это основная угроза и основной удар по тем людям, которые внесены в этот список.

- Выходит, что российская элита не понимает серьезности ситуации?

- Они не понимают и очень надеются на двух людей: [президента США] Дональда Трампа и [госсекретаря] Рекса Тиллерсона. Весь американский военно-политический истеблишмент бескомпромиссно настроен по отношению к российскому руководству. Где ранее было видано, чтобы в официальный список врагов вносились такие фамилии как министр иностранных дел (Сергей Лавров), министр обороны (Сергей Шойгу) и все путинское политбюро? А два человека, которых в России считают едва ли не агентами влияния, – это Трамп и Тиллерсон.

И, насколько мне известно, Тиллерсон в последний момент поспособствовал тому, чтобы была закрыта часть доклада о финансовых преступлениях всех этих людей. А чтобы сделать список смешным, Тиллерсон расширил его, добавив туда фамилию руководителя российских архивов или, например, уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову. Это люди, которые не при делах.

Тиллерсон попытался сделать вот такой смягчающий удар. Но это все недолговечно, потому что Америка – это страна законов, а расписанный по персоналиям триллион в закрытой части доклада является выполнением закона. Все, что мог сделать Тиллерсон – это временно перевести информацию в закрытую часть.

Вопрос – что дальше? Сегодня я буду выступать на Atlantic Council по этим вопросам и озвучу следующие предложения: во-первых, начать применение существующего американского законодательства против отмывания преступных капиталов, а российская оппозиция призывает к этому десятилетиями, и, во-вторых, сделать закрытую часть открытой для российского народа, что еще более важно политически.

Ведь российский народ теперь знает потрясающую информацию о том, что у него украли триллион. Но нужно показать, кто конкретно воровал и в каких долях. Я думаю, что обнародование этой информации произведет большой политический эффект в России.

Вот такова ситуация на сегодняшний день, которая в целом очень неблагоприятна для российского руководства. И сегодняшнее радостное облегчение свидетельствует о том, что люди не понимают, о чем идет речь, и слишком надеются на Трампа и Тиллерсона, которые практически изолированы в американском истеблишменте.

- 28 января в России прошли протесты за Алексея Навального. Акция завершилась задержанием более 250 человек, среди которых был и сам Навальный. Это начало глобальных протестов накануне выборов или разовая акция?

- Это абсолютно не разовая акция. Навальный провозгласил кампанию, которую называет забастовкой избирателей. Я же называю это своими словами – фактически бессрочной кампанией гражданского неповиновения. Следующая такая акция пройдет 25 февраля и будет посвящена памяти убитого Бориса Немцова (российский оппозиционер был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, - "Апостроф").

Главное, что остались эти новые факторы, которые присущи протестному движению Навального – это преобладание молодежи и протесты в сотнях городов и регионов.

А что касается арестов, то они были достаточно мягкими по путинским меркам, хотя там избивали людей и посадили нескольких человек на несколько недель. Но по путинским масштабам это была сравнительно мягкая реакция – они все-таки хотят как-то прислушиваться к общественному мнению Запада в преддверии выборов и демонстрируют не самые отвратительные черты своей диктатуры. А если у них успешно пройдет операция "выборы-2018", тогда их руки будут развязаны.

- Как отреагирует власть, если на улицы выйдут сотни тысяч людей?

- Тут обе наши темы связаны. Путин же сказал, что этот список был опубликован не против чиновников и бизнесменов, а против 140 миллионов русских людей. Вот я и призываю американцев показать 140 миллионам русских людей, кто у них украл и сколько. И тогда на улицы выйдут не десятки, а сотни тысяч. И тогда мы увидим, как поведет себя власть. В общем, вы, украинцы, все это проходили. А количество протестующих имеет значение.

- У нас все закончилось стрельбой и сменой власти. Возможен ли такой сценарий в Москве?

- Давайте будем наблюдать, а не прогнозировать. Посмотрим.

Возвращаясь к опыту Украины, нужны два фактора – массовый протест и раскол элит. А обнародование этого списка провоцирует раскол элит. Ведь на чем держится лояльность элит к Путину? Он - гарант безопасности их активов. А какой же он гарант, если завтра начнется конфискация (активов)?