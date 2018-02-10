В Россию вернулся «региональный экономический сепаратизм» 9 10.02.2018, 9:48

4,642

Характерные для 1990-х явления «регионального экономического сепаратизма» вернулись в российскую экономику.

Кризис усилил тенденции экономического сепаратизма в субъектах, региональные власти стремятся закрыть свои границы для продукции из других регионов, чтобы поддержать местных поставщиков, следует из проекта доклада рабочей группы к заседанию Госсовета по развитию конкуренции в регионах (дата заседания еще не определена). Документ, подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС), есть у РБК.

Вопреки Конституции, которая закрепляет «единство экономического пространства и свободное перемещение товаров и услуг», в ряде регионов страны отмечаются проявления протекционизма, говорит ФАС. Это ведет к развитию тенденций экономического сепаратизма в регионах, что «является угрозой для экономической целостности и национальной безопасности государства», подчеркивает антимонопольная служба.

Для российской экономики массовые явления регионального экономического сепаратизма были характерны в 1990-е годы. «В последние несколько лет, сопровождаемых последствиями экономического кризиса, проявления регионального экономического «сепаратизма» становятся все более характерными условиями ведения бизнеса в отдельных субъектах Российской Федерации», — говорится в докладе.

ФАС определяет экономический сепаратизм как крайнюю и масштабную форму регионального протекционизма, когда местные власти поддерживают «своих» производителей и противостоят входу на рынок других участников. Заинтересованность в такой политике объясняется возможностью пополнить региональные и местные бюджеты, реализовать программы по импортозамещению, но это приводит к искажению конкуренции и ухудшению бизнес-среды.

Негативные тенденции характерны не только для сферы производства и торговли алкогольных напитков (где подобные явления носят массовый характер), но и для других отраслей российской экономики — особенно в сельском хозяйстве, продолжает ФАС.

Чужакам ввоз запрещен

Среди наиболее распространенных форм регионального сепаратизма — установление как устных, так и письменных запретов на ввоз товаров поставщиков из других регионов. Например, в сфере сельского хозяйства региональные органы ветеринарного надзора часто необоснованно отказывают в ввозе мясной продукции, произведенной на территории другого субъекта, говорится в докладе (в качестве примера приводится запрет ветеринарного комитета Волгоградской области на ввоз свинины из Самарской области в 2016 году).

Кроме того, ФАС фиксирует правонарушения, когда региональные власти необоснованно отказывали в предоставлении субсидий участникам рынка, которые были зарегистрированы на территории другого субъекта (так, по данным ФАС, поступало правительство Оренбургской области).

Местным производителям предоставляются специальные, более льготные условия ведения бизнеса, причем преимущества вводятся не всегда законным способом, отмечает ФАС. А в отношении других участников рынка устанавливаются дискриминационные условия. Например, минэкономразвития Саратовской области проводило мониторинг, как представлена водка местного производства в магазинах: в частности, размещена ли «на уровне глаз» в целях роста продаж.

«Правила игры»

Для алкогольного рынка в России характерно скрытое субсидирование местных производителей алкогольной продукции, квотирование ввоза алкоголя из других субъектов. Кроме того, на региональном уровне для ввозимых из других регионов алкогольных товаров устанавливаются минимальные цены выше тех, что установлены на федеральном уровне, говорится в докладе ФАС.

«Все [регионы] заинтересованы в получении акциза на алкоголь, часть которого поступает в бюджет субъекта, и, соответственно, если завозится чужой алкоголь, то акциз фирма будет платить по месту своей юридической регистрации в другом месте», — сказала РБК директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

По ее мнению, применять термин «сепаратизм» неверно — региональные власти пытаются пополнить бюджеты всеми доступными им инструментами. «Бюджетное состояние подавляющего большинства регионов — это большие накопленные долги, у 30 регионов дефицит бюджета. Федералы урезали процентный пункт налога на прибыль, перераспределили в свою пользу часть акцизов. Регионы пытаются подобрать деньги в бюджет. Не называйте это сепаратизмом, называйте это правилами игры в сложившихся условиях, и не регионы создали эти правила игры», — говорит Зубаревич.

Производители могут влиять на экономическую политику местных властей, полагает профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский «В пределах региона местные производители делятся откатом с кем-то из властей. Естественно, они могут влиять на поведение властей, ограничивающих ввоз продукции чужих производителей», — сказал РБК Кордонский.