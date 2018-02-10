Диетологи: Мужчины и женщины должны есть разные продукты 6 10.02.2018, 12:02

1,370

Одна диета не может подходить и женщинам и мужчинам.

Для похудения нужны не только занятия в спортзале, но и особенный режим питания. Оказывается, одна диета не может подходить и женщинам и мужчинам в равной степени принося пользу. Такого мнения придерживаются большинство диетологов.

По мнению специалистов, женщинам, желающим похудеть, нужно уменьшить количество углеводов, ведь, к примеру, макароны повышают уровень сахара в крови, а это, в свою очередь, может привести к росту эстрогена. Этот гормон сильно сказывается на состоянии женщины и ее настроении, пишет healthystyle.info.

К пример, полезным для женщин будет сыр. В нем много кальция и витаминов, а вот на завтрак представительницам прекрасного пола диетологи советуют кушать овощи, фрукты и разные каши, избегая при этом острых блюд.

Что касается мужчин, то для них почти никаких запретов нет, но на самом деле все зависит от организма и его особенностей, таких как болезни. Эксперты советуют употреблять морепродукты, которые только позитивно могут повлиять на мужское здоровье.