«Экономическая газета»: Возможен большой скачок цен на бензин 6 11.02.2018, 14:57

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Пошлину за техосмотр власти могут включить в цену топлива.

С 8 февраля 2018 г. на автозаправках Беларуси в очередной раз сменили ценники. Автомобильное топливо подорожало незначительно, всего на 2 копейки, или приблизительно на 1,6%.

С указанной даты цена бензина АИ-92-К5-Евро равняется 1,21 BYN, АИ-95-К5-Евро – 1,29 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,50 BYN, дизельного топлива – 1,31 BYN. Получается, что пока планы руководителей концерна «Белнефтехим» сравнять цены на автотопливо с российскими, которые выше на 10–12%, далеки от реализации. Мы уже не говорим о стоимости топлива у других наших соседей. Здесь «куда не кинь» – всюду оно существенно дороже. На юге – на 50–60%, на западе и севере – вообще более чем в два раза, пишет журналист «Экономической газеты» Дмитрий Коршунов.

Хотя, конечно, все зависит от величины и периодичности повышения. В прошлый раз «бензиновые» цены у нас поднимали на те же пару копеек 26 октября 2017 г. Таким темпами мы не только литовцев и поляков, но и россиян никогда не догоним, чему белорусские автолюбители, несомненно, рады. Однако возможен и разовый скачок, если власти все же решат включить ныне действующую госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в стоимость автомобильного топлива. Напомним, что подобный вариант решения проблемы массовой неуплаты этой пошлины жителями Беларуси обсуждается в числе прочих и считается одним из самых вероятных.

Тем временем руководство Белнефтехима продолжает ломать голову, что же ему делать. По подсчетам председателя концерна Андрея Рыбакова, для простой компенсации повышения цен на нефть необходимо увеличение розничных цен на 23%, при этом, по его мнению, все возможные меры по экономии ресурсов на нефтеперерабатывающих заводах уже были приняты. Но, вспоминая нашумевшую в свое время общественную акцию «Стоп – бензин», можно быть уверенным: в ближайшее время никто на резкие «телодвижения» в такой чувствительной для широких кругов населения сфере не пойдет. А вот по две копейки в пару месяцев – это совсем другое дело.