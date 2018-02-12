Блогер разработал карту и маршрут по еврейскому наследию Гродно 12.02.2018, 17:05

Фото: racyja.com

В маршрут вошли 16 достопримечательностей.

Гродненский блогер Евгений Оснаревский разработал карту посвященную еврейскому наследию Гродно. На маршрут он нанес 16 достопримечательностей, которые, по его мнению, могут привлечь человека, интересующегося историей евреев на Гродненской земле, сообщает hrodna.life.

В Гродно это не первая подобная карта, но первая которая доступна для скачивания. Концепция, маршрут, дизайн карты — все авторское. У Евгения нет каких-то больших дополнительных планов популяризации своей разработки.

«Гродно обладает богатейшим еврейским наследием, а предложенный маршрут позволяет познакомиться с некоторыми важными его частями, — рассказывает Евгений. — Длительность пути от ЦСК «Неман» до улицы Антонова с посещением тех 15 объектов, которые отмечены на карте, может составить около 5 километров, то есть вполне возможно пройти маршрут пешком.

Последний отдаленный 16-й объект — кладбище в Лососно, можно, для тех кому сложно пройти большой маршрут в день, исключить или оставить на потом. Можно и воспользоваться транспортом. Все объекты маршрута доступны, их можно наблюдать снаружи, а некоторые даже без проблем посетить, так как они общедоступны».

Евгений отмечает, что на карте могло бы быть гораздо больше достопримечательностей еврейского наследия. Но блогер решил выбрать 16 самых важных. Например, еврейская аптека, больница, фабрика, духовные учреждения и два гетто. На карте есть адрес каждого объекта, географические координаты, рекомендации касающиеся последовательности посещения.

Есть карта и на 200 знаковых мест еврейской жизни в Гродно

Каждый год в Гродно приезжает большое, по белорусским меркам, количество туристов. Среди них есть и те, кто интересуется именно еврейским наследием города. Председатель иудейской религиозной общины Гродно Борис Квятковский отмечает, что в основном такие туристы едут искать родственников или памятные места.

«Из Израиля постоянных групп у нас нет, есть только одиночные туристы, которые чаще всего интересуются вопросами, которые связанны с жизнью родственников в довоенном и послевоенном Гродно. — рассказывает Борис Квятковский. — Не узнав ничего, многие просто уезжают.

Что касается карты со значимыми еврейскими местами в Гродно, то думаю, она бы пользовалась интересом у туристов. Например, летом 2017 года приезжие активно посещали еврейское кладбище. Еще до новой карты мы как-то занимались разработкой своей собственной. Ее по моему заказу делал Виктор Саяпин и тогда на карте было около 200 мест еврейской жизни в Гродно. Карта была разработана, но не реализована. Там отмечены и места, где гродненцы прятали евреев во время войны, где находились различные заводы и многое другое. Карту нашу я рассматриваю как эксклюзив — ждем спонсоров, чтобы ее выпустить».

Такие карты развивают туризм

В 2017 году в городе и окрестностях побывало более 43 тысяч безвизовых гостей, едут и туристы с визами. Гродненский экскурсовод со стажем Александр Хотько считает, что чем больше в Гродно будет различных карт с маршрутами, тем для туристов лучше.

«Карту Евгения подробно еще не смотрел, но уже сама суть какого-то раздаточного целевого туристического материала — нужное и полезное дело. Это развивает туризм в городе, потому что есть разные категории туристов, которых интересует определенная тема.

Если брать именно еврейскую тему, то Гродно богат на историю этого народа. Евреи отыграли большую роль в культуре и экономике нашего города. Так что появление таких карт — безусловно плюс. В будущем карты можно дорабатывать и подстраивать под туристов. Но такой материал должен быть интересен не только приезжим, но и местным. Например, наши школьники практически ничего не знают о еврейском наследии Гродно».

Александр отмечает, что Гродно сейчас открыт для туристов, сюда приезжают представители разных национальностей. По его мнению, туристам были бы интересны карты и специализированные маршруты не только связанные с историей еврейского народа, но и литовского и других.