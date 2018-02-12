Глава МВФ: Регулирование криптовалют неизбежно 2 12.02.2018, 17:27

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В марте обсуждение криптовалют должно состояться на саммите G20 в Аргентине.

Государственное регулирование криптовалют в большинстве стран будет введено рано или поздно, считает директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Однако глава МВФ советует регуляторам больше уделять внимание не правилам криптовалютного рынка, а деятельности конкретных лиц. В первую очередь нужно бороться с финансированием терроризма и отмыванием денег, пишет hightech.fm.

Значительная часть криптовалютного рынка связана с криминальной деятельностью, уверена директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. По ее оценкам, многие криптоинвесторы используют биткойны и альткойны для отмывания денег и даже финансирования террористических организаций. Хотя МВФ борется с преступной деятельностью на крипторынке, по словам Лагард, этого недостаточно.

Директор-распорядитель МВФ считает, что на этом этапе вмешательство правительств необходимо. «Это неизбежно. Становится очевидно, что в этой сфере нам нужны международные нормы регулирования и соответствующий контроль», — цитирует Лагард CNN.

Ранее Лагард отмечала, что появление криптовалют свидетельствует о глобальных изменениях на финансовом рынке, которые нельзя больше игнорировать. По мнению главы МВФ, криптовалюты могут дать толчок существующим валютам и формам монетарной политики, которые долгое время не испытывали конкуренции. Однако сама Лагард покупать биткойны не планирует, так как для нее это слишком дорого. На момент ее заявления курс BTC не превышал $5000.

Призыв к срочному введению регулирования уже стал официальной позицией Международного валютного фонда. В январе представитель МВФ Герри Райс предложил регуляторам из разных стран объединить свои усилия и перестать игнорировать крипторынок. «Имеет смысл провести обсуждение на международном уровне», — заявил Райс. К введению единого международного регулирования также призывает Бундесбанк. По словам члена правления немецкого ЦБ Йоахима Вумерлинга, виртуальные валюты не подчиняются региональным и национальным законам, поэтому регулировать их нужно на глобальном уровне.

В марте обсуждение криптовалют должно состояться на саммите G20 в Аргентине. Инициировать дискуссию и предложить возможные нормы регулирования собираются Германия и Франция.