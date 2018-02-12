Погранслужба Польши: Варшава приняла Саакашвили
- 12.02.2018, 19:32
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Самолет с политиком приземлился в Варшаве.
Польская погранслужба сообщает, что Польша приняла Михаила Саакашвили.
«Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной [Польши]. Принимая во внимание тот факт, что Михаил Саакашвили является супругом гражданина государства – члена Европейского союза (жена Саакашвили – подданная Нидерландов. – Прим.), просьба украинской стороны была удовлетворена», – сказано в заявлении.
Лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили депортировали из Украины чартерным авиарейсом, который вылетел в 16.00.
«Радіо Свобода» сообщает, что чартер Raytheon 390 Premier вылетел из аэропорта Борисполь. Сведений о регистрации и серийном номере самолета не было.
По данным ресурса Flightradar24, этот самолет приземлился в Варшаве в 17.35.
Днем 12 февраля Саакашвили в одном из киевских ресторанов задержали люди в камуфляжной форме.
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что политик выслан в Польшу, страну, из которой он незаконно прибыл в Украину 10 сентября 2017 года.