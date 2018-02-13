Люди со стержнем 13.02.2018, 8:19

1,243

Народ узнают по именам тех, кто борется за его свободу.

Визитная карточка Крыма - это не только природные достопримечательности и архитектурные памятники полуострова. Это, прежде всего, люди "со стержнем", личности, которые способны увидеть проблемы общества, найти их решение и помочь тем, кто нуждается в поддержке.

О том, что оккупация Крыма принесла много проблем крымскому сообществу и вынудила людей покинуть полуостров, они знают не понаслышке, потому что сами оказались в числе тех, кому пришлось жертвовать своей любовью к родине, пишет "Укринформ".

"КРЫМ SOS"

Общественная организация «КрымSOS» заработала в Украине задолго до того, как с полуострова стали выезжать проукраински настроенные крымчане. Хроника аннексии Крыма, которую крымские активисты вели с 26 февраля 2014 года, дня массового митинга-протеста против прихода в Крым России, стала платформой будущей организации.

Руководитель «КрымSOS» Тамила Ташева говорит, что на основе тех хроник можно написать книгу о том, как происходила аннексия Крыма. Первого переселенца активисты, еще не создав организацию, встретили в феврале 2014 года. В те дни не было ни офиса, ни правил, ни законов. Были только растерянность и страх. В этих условиях «КрымSOS» помогал тем, кому нужно было выехать из Крыма в материковую Украину или, наоборот, из Киева попасть в оккупированный Крым.

Позже, начав работать с международными организациями, «КрымSOS» организовал социальную, юридическую, образовательную и психологическую помощь переселенцам.

Вторым приоритетом этой общественной организации является стратегическая работа по возвращению Крыма.

«КрымSOS» держит постоянную связь с правозащитниками и адвокатами, которые участвуют в процессах по обвинению украинских и крымскотатарских активистов, жертв религиозного преследования. Они организовали сбор писем и обращений в поддержку политзаключенных и членов их семей для того, чтобы люди не оказались в изоляции.

Фото: Евгений Любимов, Укринформ

С июля 2016 года они ежемесячно проводят у стен Посольства РФ в Киеве акцию «Где Эрвин?», в рамках которой рассказывают о пропавших в Крыму людях. Несмотря на то, что окна посольства и ворота к зданию всегда плотно закрыты, активисты «КрымSOS» настойчиво пытаются достучаться до России и уже не раз дали знать, что не отступят, пока не получат ответ – где их 16 без вести пропавших товарищей. Всего в оккупированном Крыму было зафиксировано 43 факта насильственного похищения людей, к которым причастна "власть". Кто-то из пропавших был найден мертвым, кто-то нашелся живым, но судьба 16-ти человек неизвестна. По этому поводу организация направляла заявления в посольство, рисовала у его стен символическую яму, в которой исчезли политически активные украинцы. В последний раз активисты задали свои вопросы сотрудникам российского посольства на языке глухонемых. Ответа ни на одну из проведенных акций так и не было, но это не значит, что "КрымSOS" не будет искать новые способы достучаться до представителей страны-оккупанта. Организация участвует в международных форумах и считает, что на деоккупацию Крыма должна повлиять совокупность причин, главная из которых – международное давление на Россию и санкции против нее.

Фото: Юлия Овсянникова, Укринформ

С той же целью информирования международного сообщества в 2015 году силами «КрымSOS» была создана интерактивная карта нарушений прав человека в оккупированном Крыму. На ней зафиксировано свыше 400 нарушений прав и свобод в Крыму - исчезновений людей, незаконных арестов, судов, фактов насилия и других преследований.

Сама Тамила Ташева считает, что главная цель ее организации – освобождение Крыма от российской оккупации путем завоевания умов крымчан и возвращения территории.

"Однозначно, нам нужно отстаивать людей, бороться за их умы, но это не значит, что мы не должны возвращать территорию. Одно другого не исключает", - поделилась она.

Поэтому "КрымSOS" имеет два фокуса работы: первый - правозащитный и законодательный, второй - социальный, где вместе с гуманитарной и юридической помощью действует много культурных проектов.

Руководитель организации стала продюсером документального фильма «Мустафа» о жизни и борьбе лидера крымскотатарского народа Джемилева. В ноябре на международном фестивале в Киргизии этот фильм (режиссер Ахмед Сарыхалил) получил награду, как лучший фильм, рассказывающий о правах и свободах человека.

«КРЫМСКАЯ ДИАСПОРА»

«Крымская диаспора» официально зарегистрирована в Киеве летом 2014 года, но люди, которые ее создавали, стали выезжать из Крыма и объединяться на материке Украины до и сразу после 16 марта - дня «референдума о статусе Крыма».

Руководитель организации – Анатолий Засоба - приехал с семьей из Севастополя.

На вопрос, почему сообщество, считающее полуостров украинским, получило название «диаспора», Анатолий отвечает обстоятельно – видно, что вопрос этот ему задают не впервые.

Фото: facebook.com/pg/crimeandiaspora

«Во-первых, «Крымская диаспора» создавалась по принципу землячества, но поскольку уже существовавшие в то время в Киеве землячества, созданные олигархами и регионалами, дискредитировали себя и исказили смысл этого слова, мы, чтобы отличаться от них, назвались «диаспорой». Это слово понятно людям, которые в первое время оказались в изоляции и хотели поддержать друг друга. Оно как бы заостряет причину нашей проблемы – аннексию полуострова Россией. Кроме того, статус АРК – республики в составе Украины, дает нам право считать, что это не рядовой регион в стране», - рассказал Засоба.

Сегодня организация с двух тысяч в 2014 году увеличилась до 15 тысяч человек, из них тысяча – это финансово активные члены сообщества, на взносы которых, 600 грн в год, существует «Крымская диаспора». Около 80% членов организации – переселенцы из Донбасса.

Так получилось, по словам Засобы, что на 50 тысяч переселенцев из Крыма в Украине больше десяти общественных организаций, а на два миллиона переселенцев с Донбасса – единицы. По мнению главы «Крымской диаспоры», активисты с Луганска и Донецка коммуникабельные и грамотные люди, прекрасно работающие в команде.

По его словам, изначально целью организации было решение проблем людей, оказание им социальной помощи.

«Главное – это люди и борьба за Крым – это борьба не за территорию, а за людей. И если Украина не выиграет прежде всего борьбу за людей, она проиграет борьбу за Крым. Поэтому мы боремся за сердца крымчан и чем можем, поддерживаем земляков, отстаивая их права и свободы», - сообщил Анатолий Засоба.

Фото: facebook.com/pg/crimeandiaspora

Он рассказал, что в его сообществе есть множество счастливых историй успеха переселенцев, к которым причастна "Крымская диаспора". А самый масштабный проект - получение земли (под Киевом уже получено более 60 га) и строительство доступного жилья не только для крымчан и донбасцев, но и киевлян.

Анатолий не спорит, что его организация больше имеет социально-экономический аспект и руководствуется не стратегическими, а тактическими целями по принципу «здесь и сейчас».

«Потому что мы сообщество, а не эксперты и исследователи. Наша главная проблема – занятость и жилье для людей», - пояснил он, добавив «время покажет, кто какой вклад внес в возвращение Крыма. Мы верим в то, что делаем и в тот путь, которым идем», - считает он.

Среди достижений организации – конкретные кейсы решенных социальных проблем, которые активисты реализуют вместе с местной властью и международными организациями.

В Киеве, например, где больше всего внутренне перемещенных лиц, власть стала давать преференции переселенцам при устройстве детей в детские сады. И теперь, в случае проблем, родители звонят в «Крымскую диаспору», а те в свою очередь, в местную администрацию.

«Такова наша роль – все, с чем власть не справляется, делаем мы», - говорит общественник.

Его единственное пожелание власти – повернуться лицом к проблемам переселенцев, и тогда все банковские, избирательные, земельные и другие проблемы будут решены.

«Пожелание власти – относиться к нам не как к избирательной единице, а как к гражданам Украины. Если такая политическая воля будет, все остальное – технические вопросы», - резюмировал Анатолий Засоба.

"КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР"

Правозащитная экспертная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" создана в 2015 году на базе начавшего работать в оккупированном Крыму "Комитета по защите прав крымскотатарского народа". В 2014 году в условиях начавшегося в Крыму преследования активистов эта организация начала вести мониторинг всех случаев нарушения прав человека.

После репрессий в отношении самих правозащитников, некоторым активистам пришлось выехать из Крыма и наладить свою работу на материковой Украине, рассказал руководитель «Крымскотатарского ресурсного центра», член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Фото: Юрий Ильенко, Укринформ

"Сегодня у нашей организации три направления работы: правозащитная, нормотворческая и связанная с содействием деоккупации Крыма", - сообщил он.

Из достижений - разработка долгосрочной стратегии «Крымскотатарского ресурсного центра», а также участие в разработке Стратегии публичной дипломатии крымскотатарского народа и реализация этой стратегии через участие в работе международных форумов в рамках мероприятий ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Парламентской Ассамблеи СЕ. Вместе с партнерами, Министерством информационной политики и МИД Украины и при поддержке международных фондов создана академия публичной дипломатии крымских татар. Таким образом, считает он, в мире постоянно идет разговор о Крыме.

По словам Бариева, в оккупированном Крыму у организации есть сеть активистов, от которых идет информация о происходящих в Крыму событиях.

"Мы расширяем свою сеть активистов, поддерживаем с ними контакты и проводим для них семинары, в том числе - по психологической реабилитации и безопасности, так как тема защиты активистов в Крыму очень актуальна. У нас есть наработанная методика - что необходимо делать в случае возникновения опасности. Также мы стараемся, чтобы родственники жертв репрессий, адвокаты и сами жертвы выезжали на международные площадки для того, чтобы из первых уст донести миру информацию о Крыме", - рассказал Бариев.

Ведется также адвокатская работа с жертвами репрессий, подаются жалобы и заявления в Европейский суд по правам человека, в ООН. Этим занимаются два юриста организации.

"Кстати, один наш офис находится в Геническе Херсонской области, там мы консультируем крымчан с оккупированных территорий по вопросам получения украинских документов - паспортов, свидетельств о рождении и других. Если вопрос требует судебного вмешательства, стараемся оперативно решать это. С такой целью для судей Херсонской области мы даже организовали семинар", - пояснил член Меджлиса.

Фото: Юрий Ильенко, Укринформ

Кроме того, "Крымскотатарский ресурсный центр" на протяжении года обеспечивал явку свидетелей по расследуемому по инициативе прокуратуры АРК иску в суд о факте депортации 1944 года как геноцида крымскотатарского народа. Проведено уже 110 судебных заседаний.

Кроме юристов и адвокатов, у организации есть фонрайзер - человек, занимающийся поиском ресурсной поддержки для реализуемых инициатив и проектов.

Что касается стратегии возвращения Крыма, Эскендер Бариев заявил однозначно - Крым надо возвращать как территорию.

"В первую очередь мы должны бороться за территорию Крыма, а потом работать с людьми, если они не совершали преступных действий", - считает общественник.