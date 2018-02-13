Активисты выпустили плакаты, посвященные защите Куропат 13.02.2018, 10:57

Плакаты призывают помнить поэтов-патриотов.

Общественные активисты изготовили плакаты посвященные "Ночи расстрелянных поэтов". Плакаты передадут собственникам площадок, которые согласятся поместить их в публичном пространстве для расширения памяти о сталинских репрессиях, сообщает "Радыё Рацыя".

20 февраля 2017 возник лагерь защиты Куропат - протестный лагерь на площадке напротив дома № 49 по ул. Мирошниченко в Минске. Активисты добивались прекращения строительства офисного центра на спорной территории, которая в определенное время находилась в охранной зоне урочища в Куропатах. Борьба была успешной, и через две недели стройку остановили, а лагерь был свернут.

К годовщине протеста активисты выпустили плакаты посвященные "Ночи расстрелянных поэтов". Эту дату считают символом сталинских репрессий, от которых пострадали десятки тысяч жителей Беларуси. Деньги на издание были собраны во время деятельности лагеря.

"На плакате в вертикальном положении помещены имена 132 расстрелянных в ночь 29 октября 1937, что создает форму звуковой волны и Линию сердцебиения, которую рассекает пуля. След от пули увеличивается, стирая буквы в именах, и чем дальше, тем сложнее прочитать. Стираются имена, а с ними и память о событии. Плакат создан, чтобы помнить ", - рассказывает автор идеи, минский дизайнер Александр Чеботарев.

Всего было выпущено 100 плакатов, на каждом указан его порядковый номер. Для распространения информации о сталинских репрессиях активисты создали специальное видео, что иллюстрирует события ночи 29 октября 1937.