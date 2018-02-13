Топ-10 самых дорогих белорусских товаров на Ebay 5 13.02.2018, 17:02

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На крупнейшем международном онлайн-аукционе выставлено 55 тысяч товаров из Беларуси.

Международный аукцион Ebay давно стал крупнейшей торговой площадкой - тут продают вещи со всего мира. В основном по фиксированной цене, как в обычном интернет-магазине. Есть товары и из Беларуси - сейчас выставлено примерно 55 тысяч штук. Kp.by составила рейтинг самых дорогих из них.

1-е место. 1000-рублевая золотая монета «Белорусский балет» - $99 500

1000-рублевая золотая монета «Белорусский балет» стоит как хорошая квартира в Минске - $99 500!

Считается, что у этой монеты самый маленький тираж среди всех белорусских монет - было отчеканено всего 49 штук. Тираж изготовили в 2014 году на немецком монетном дворе B.H. Mayers Kunstprägeanstalt. Монета из золота 999 пробы, ее вес - 155,5 грамма, диаметр - 65 миллиметров.

К монете прилагается сертификат подлинности. Автором монеты стала минская художник Светлана Некрасова (она автор многих белорусских памятных и юбилейных монет).

Самую дорогую белорусскую монету продает польский интернет-магазин, специализирующийся на коллекционных монетах, а хранится она в польском Люблине.

2-е место. 5000-рублевая золотая монета «Святитель Николай Мир Ликийских Чудотворца» - $40 000.

5000-рублевая золотая монета «Святитель Николай Мир Ликийских Чудотворца».

На монете изображен святой Николай Чудотворец (он же Николай Угодник) - тот самый, который дал начало знаменитому Санта-Клаусу. Святой Николай был известен своей благотворительностью - отсюда и традиция дарить рождественские подарки.

Монету отчеканили в 2013 году тиражом в 77 экземпляров на Литовском монетном дворе. Она из золота 999 пробы. Диаметр монеты 8 сантиметров, а весит она полкило! Дизайн разработал армянский художник Эдуард Кургинян, он рисовал памятные и юбилейные монеты для своей страны. Продавец зарегистрирован в Канаде, а сама монета находится в Белостоке.

3-е место. 1000-рублевая золотая монета «50 год Перамогi у Вялiкай Айчыннай вайне» - $15 000

1000-рублевая золотая монета «50 год Перамогi у Вялiкай Айчыннай вайне».

На монете изображен монумент Победы в Минске, на другой стороне - зубр. Она сделана из золота 999 пробы, весит 30 граммов, имеет диаметр 3 сантиметра.

Монету тиражом 1000 экземпляров отчеканили в 1995 году на американской фабрике Liberty Mint. Это были первые белорусские золотые монеты - и именно с ними в свое время был связан большой скандал. После выпуска монет в обращение на них стали появляться темные пятна, похожие на ржавчину. Изготовителя заподозрили в обмане. Сначала Нацбанк уверял, что это вкрапления меди, оставшиеся от штампа после чеканки, потом - что это частицы платины. После совещания Нацбанка с производителем монеты решено было изъять из оборота. Результаты расследования не объявили.

- Можно предположить, что это был чей-то частный проект, облаченный в государственную упаковку, - заявила экс-глава Нацбанка Тамара Винникова, которая с 1999 года скрывается в Лондоне.

Чем меньше оставалось монет, тем больше на них становилась цена. Белорусским коллекционерам известны случаи, когда в 2006 году монету продавали больше чем за $20 000. Теперь продавец, зарегистрированный в США, просит за нее немного меньше. Монета находится в Вильнюсе.

4-е место. 12 коллекционных золотых монет «Знаки зодиака» - $14 000

12 коллекционных золотых монет «Знаки зодиака».

100-рублевые монеты отчеканены Монетным двором Польши в 2011 году, тираж - 2000 штук. Монеты золотые, 900-й пробы. Каждая монета весит 15,5 грамма, диаметр - 30 миллиметров. Дизайн монеты выполнила Светлана Заскевич. На продажу их выставил продавец из Польши.

5-е место. 50-рублевая золотая монета «Беларуская мiлицiя 100 год» - $9 500

50-рублевая золотая монета «Беларуская мiлицiя 100 год».

Эта монета отчеканена в начале прошлого года. Монета считается самой малотиражной среди белорусских юбилейных монет весом четверть унции (5,67 грамма) - таких всего 100 штук. Их отчеканили на Монетном дворе Польши. Вес монеты - всего 7,78 грамма, диаметр - 25 миллиметров. К ней прилагается сертификат подлинности. Монету продает польский интернет-магазин, она хранится в Люблине.

6-е место. Мяч, которым в 1999 году белорусы играли с итальянцами - $9500

Мяч, которым в 1999 году белорусы играли с итальянцами.

Это был отборочный матч чемпионата Европы - 9 октября 1999 года сборная Беларуси на минском стадионе «Динамо» принимала сборную Италии. В присутствии 32 тысяч зрителей белорусским футболистам под руководством тренера Сергея Боровского удалось сдержать напор итальянцев - счет остался ничейным, 0:0. После игры на мяче расписались трое итальянских футболистов: Алессандро Дель Пьеро (тогда играл за «Ювентус»), Кристиан Пануччи и Луиджи Ди Бьяджо (оба играли в «Интернационале»). Сейчас мяч продает продавец-частник, зарегистрированный во Флориде (США).

7-е место. 1000-рублевая золотая прямоугольная монета «Ікона Прасвятой Багародзіцы Баркалабаўская» - $9000

1000-рублевая золотая прямоугольная монета «Ікона Прасвятой Багародзіцы Баркалабаўская».

Оказывается, памятные монеты не обязательно должны быть круглыми. Нацбанк Беларуси выпускал и прямоугольные монеты из драгоценных металлов, похожие на маленькие слитки. «Багародзіца Баркалабауская» имеет размер 36 на 53 миллиметра, весит 100 граммов, сделана из золота 999 пробы, на немецком монетном дворе B.H. Mayers Kunstprägeanstalt GmbH в 2012 году. Тираж - 200 штук. Дизайн выполнила Светлана Заскевич. Продавец зарегистрирован в США, но занимается исключительно белорусскими юбилейными и памятными монетами - ассортимент 500 наименований. Сама монета находится в Вильнюсе.

8-е место. 1000-рублевые золотые прямоугольные монеты с Богородицами Белыничской, Свято-Успенской Жировичской, Ивьевской, Казанской, Минской, а также Богородица «Знамение» - $8000

1000-рублевые золотые прямоугольные монеты с Богородицами Белыничской, Свято-Успенской Жировичской, Ивьевской, Казанской, Минской, а также Богородица «Знамение».

Сразу несколько золотых прямоугольных монет с Пресвятыми Богородицами продают по $8000. Все они похожи: одинаковый номинал (1000 рублей), одинаковый размер (36 на 53 миллиметра), одинаковая дата чеканки (2014 год), похожий тираж (150 - 250 штук), все сделаны из золота 999 пробы, на немецком монетном дворе B.H. Mayers Kunstprägeanstalt GmbH, дизайн Светланы Заскевич. Продавец тоже один - канадец, хранящий монеты в Белостоке (см. 2-е место рейтинга).

9-е место. Обломок метеорита из Брагина - $7000

Обломок метеорита из Брагина.

Продавец с безупречным рейтингом специализируется на продаже обломков метеоритов. Он уверяет, что продает полуторакилограммовый обломок Брагинского метеорита. В Ипатьевской летописи 1144 года сказано: «За Днепром в Киевской волости случилось знамение - с неба упал огненный шар, оставив за собой след в образе змия великого». Многие исследователи полагают, что летописец засвидетельствовал падение Брагинского метеорита. Его обнаружили в 1807 году. За два века нашли 13 кусков общим весом 800 килограммов. Большинство из них сейчас хранятся в Брагинском историческом музее, еще один кусок - в коллекции Академии наук. Однако в последнее время охоту на обломки этого метеорита объявили черные копатели. В результате небольшие фрагменты разошлись по частным коллекциям всего мира. Продаваемый сейчас обломок находится в Аризоне (США).

10-е место. Набор из пяти 50-рублевых золотых монет серии «Национальные парки и заповедники Беларуси» со зверями - $6000

Набор из пяти 50-рублевых золотых монет серии «Национальные парки и заповедники Беларуси» со зверями.

Комплект «Беловежская пуща» отчеканили тиражом в 3000 экземпляров на Монетном дворе Польши в 2006 году. Золотые монеты 900-й пробы весят по 8 граммов и имеют диаметр чуть больше двух сантиметров. Есть пять видов монет: зубр символизирует Беловежскую пущу, бобр - Березинский заповедник, серый журавль - Припятский , лебедь-шипун - Нарочанский, а серебристая чайка - Браславские озера. Дизайн всех монет выполнила Светлана Заскевич.

На аукционе также продают белорусские трактора, седла, прицелы и картины

Журналисты посмотрели, что еще белорусского продают на Ebay:

В немецком Нюрнберге за 4000 евро продают белорусский мини-трактор МТЗ-132. В США по 4000 долларов выставлены электрогитары ручной работы минского мастера. Такую же сумму просят продавцы из Америки за картину современного витебского художника Леонида Афремова.

4800 долларов просят в России за антицеллюлитный прибор B-flexy белорусского производства. Россияне также наладили продажу белорусских оптических прицелов и приборов ночного видения.

За 1700 - 2900 долларов можно купить кожаные седла для лошадей, которые шьют в Ратомке. За 2300 долларов некто из Минска продает норковое пальто ручной работы, а за 2000 долларов другой продавец из Минска готов уступить полноразмерный двухколесный деревянный велосипед.