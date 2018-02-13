В Борисове выпал «рыжий» снег 1 13.02.2018, 16:21

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Горожане уверены, такой подарок им преподнес «Борисовдрев».

Проснувшись рано по утру в воскресенье, 11 февраля, жители домов по улице 30 лет ВЛКСМ в Борисове увидели в окно необычную картину: в городе выпал рыжий снег. Выйдя на улицу и внимательно присмотревшись, стало ясно, что это не природное явление, а нечто, похожее на слой древесной пыли вперемешку с грязным пухом.

Читатели ex-press.by прислали на редакционную почту фото и видео снега, а также слепленные «снежки» из грязно-рыжего волокна.

— Мы проснулись и увидели странную картину на улице. За ночь весь снег покрылся этой гадостью, очень похожей на вату из древесной пыли, — рассказали жильцы журналистам. — Покрыто было абсолютно все: земля, порог, все, что висело на веревках и сушилось.

Жители микрорайона уверены, такой подарок им преподнес «Борисовдрев», предприятие которого находится недалеко от их домов:

— У нас постоянно бывает так, что что-нибудь да выпадет: то что-то черное, как сажа, теперь вот деревянное... Близость к заводу дает о себе знать.

«Пускай люди спят спокойно. У нас в городе хватает более «грязных» предприятий»

В Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили, что они уже занимаются этим вопросом.

— Мы уже в курсе ситуации и предпринимаем меры, — ответила Елена Смирнова, начальник инспекции.

Татьяна Панкова, эколог ОАО «Борисовдрев», рассказала, что «никаких внештатных ситуаций на предприятии не было».

— Не сейте панику. Мы предприятие, которое недавно модернизировано, занимаемся обработкой древесины. В процессе переработки древесина измельчается. При возникновении аварийной ситуации предусмотрены специальные действия для их решения. Если какой-либо выброс и произошел, то все это в рамках закона. Мы знаем о своей ответственности и готовы понести за нее заслуженное наказание. На эти выбросы могут влиять как погодные условия, так и разные другие факторы. Поэтому да, выброс был. И что теперь? Это древесная пыль. Мы, может, даже таким образом удобрили землю. Конечно, эстетически есть негатив, но все уберется и смоется. Потому люди пускай спят спокойно. У нас в городе хватает более «грязных» предприятий, — заверила эколог предприятия.