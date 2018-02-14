В украинском «Голосе» снова наши: минчанка попала в команду Джамалы 1 14.02.2018, 13:10

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23-летняя Мария Герасименко прошла первый этап отбора в популярном украинском шоу «Голос країни».

Во время слепого прослушивания к Марии Герасименко повернулись трое из четырех судей: Сергей Бабкин, Потап и Джамала. По правилам шоу, Мария должна была выбрать среди них одного тренера, под руководством которого она продолжит участие в программе, пишет citydog.by.

Мария занимается музыкой с детства. Она спела HumanRag’n’Bone Man. Выступление посвятила отцу. «В мои 16 лет его не стало, и только сейчас я поняла, как мало времени уделяла дорогому человеку», – рассказала Мария.