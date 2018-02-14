Американский генерал о разгроме «Вагнера»: Мы предупредили российскую сторону 14.02.2018, 16:21

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Джеффри Харриган

Приготовления к атаке американцы наблюдали еще с прошлой недели.

Генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Харриган назвал удар по российско-асадовским силам "самообороной".

Такое заявление он сделал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов о том, что произошло 7 февраля в сирийском населенном пункте Хишам, где США ликвидировали, по оценкам ряда СМИ — в том числе Bloomberg — до 200 российских наемников, выступивших на стороне режима Башара Асада, сообщает newsader.com.

Минобороны США представило соответствующую расшифровку выступления Харригана.

"Вечером 7 февраля коалиция действовала в рамках самообороны", — сказал он, пояснив, что американские военные советники присутствовали в районе Дейр-эз-Зора "для поддержки Демократических сил Сирии (SDF) в их борьбе против враждебных сил".

По его словам, "враждебные для SDF формирования" начали "совершенно неспровоцированную согласованную атаку, применив артиллерию и танки через реку Евфрат против базы SDF". В этот момент американские военные "немедленно связались по горячей линии с российскими чиновниками, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции", рассказал военачальник.

"После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для ликвидации врага", — пояснил Харриган, назвав это нападение "совершенно неожиданным" для проамериканской коалиции.

Он уточнил, что еще соответствующие приготовления к атаке американцы наблюдали еще с прошлой недели. Тогда же, напомнил выступающий, США указали России на известное ей присутствие SDF и коалиционных войск в этом районе. Таким образом, Москва была уведомлена "задолго до наступления" враждебных сил.

Харриган не стал называть национальный состав тех, кто именно входил в эти формирования, сославшись на главную задачу коалиции в этом регионе, которая заключается борьбе против ИГИЛ.

"Мы не ищем драки с кем-либо еще, но как сказал на прошлой неделе министр Маттис: «Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый длинный и худший день»", — процитировал он главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Мы никого не провоцировали и предприняли оборонительные меры только после того, как поняли, что враг наступает", — подвел он итог.