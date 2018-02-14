Борис Джонсон: После Brexit Лондон будет координировать свою санкционную политику с ЕС 14.02.2018, 16:53

Борис Джонсон

Великобритания и ЕС продолжат сотрудничать по внешней политике.

Великобритания не собирается отходить от сотрудничества с ЕС в таком важном вопросе, как международные санкции после Brexit.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своей речи "Путь Brexit", его выступление размещено в YouTube, сообщает "Европейская правда".

"Для нас есть смысл продолжать тесно сотрудничать с ЕС в плане внешней политики и политики безопасности. Было бы нелогично не обсуждать такие вопросы, как совместные санкции, учитывая то, что опыт Великобритании лежит в основе более половины всех списков санкций ЕС".

Кроме того, Джонсон заявил о неизменной преданности Британии обороне Европы.

Как сообщалось, глава МИД Великобритании Борис Джонсон убежден, что выход из ЕС является основанием для надежды, а не для страха.

Выступление Джонсона стало первым в серии речей "Путь Brexit", которые должны произнести также премьер Тереза Мэй и министры.