В Лондоне прошел забег политиков со сковородками 14.02.2018, 17:33

Фото: AFP

Соревновались две команды: парламентарии и политические обозреватели.

В Великобритании состоялись 20-е гонки по случаю "Жирного вторника". Соревновались две команды: парламентарии и политические обозреватели, пишет segodnya.ua.

Участники в фартуках и поварских колпаках должны были как можно быстрее преодолеть круг, не проронив блина. Лучше всего это удалось политическим обозревателям.

Каждый из членов команды будет держать в руках сковородку с блином, который надо подбрасывать на бегу и стараться не уронить на землю.

Известно, что в католической и лютеранской традициях день заговения на Великий пост называется Жирным вторником. В Великобритании его зовут Блинным днем (Pancake day), поскольку британцы, как и славяне, обожают блины и ассоциируют их с началом теплой солнечной поры.