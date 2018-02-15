НАТО примет меры самообороны в ответ на размещение «Искандеров» у Калининграда 4 15.02.2018, 10:27

1,535

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Меры сдерживания российской агрессии будут эффективными.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что у Альянса достаточно возможностей для эффективного сдерживания и самообороны в ответ на размещение Россией «Искандеров» в Калининградской области, сообщает rbc.ru.

«Мы не будем принимать в ответ на действия России зеркальные меры, то есть танками на танки, ракетой на ракету или самолетом на самолет. Но мы точно позаботимся о том, чтобы располагать возможностями эффективного сдерживания и самообороны», — ответил он на вопрос РБК.

О размещении комплекса 5 февраля заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Минобороны России 31 января сообщило, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М» и что их получит 152-я гвардейская ракетная бригада, расположенная в городе Черняховск Калининградской области.

На размещение комплексов отреагировали США. «Развертывание баллистических ракет малой дальности в Калининградском регионе — вызывающий сожаление и дестабилизирующий шаг, учитывая наступательный характер этого оружия, а также близкое расположение нескольких союзников по НАТО», — заявил на брифинге представитель Пентагона Джонни Майкл. По его словам, развертывание «Искандеров» в Калининградской области не нарушает договоренностей между Россией и США, но способствует эскалации напряженности. Представитель американского минобороны предупредил, что военные США будут следить за развертыванием любых ракет и давать этим действиям соответствующую оценку.