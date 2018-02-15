Зигмар Габриэль: Сербия должна признать Косово, если хочет вступить в ЕС 15.02.2018, 12:32

Зигмар Габриэль

Глава МИД Германии выступил в Приштине.

Сербия должна признать независимость своей бывшей провинции Косово, если хочет присоединиться к Евросоюзу.

Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, сообщает EUobserver.

"Если Сербия хочет двигаться в ЕС, то обеспечение верховенства права является основным условием. Но, конечно, таким же условием является и признание независимости Косова", - сказал он в среду в Приштине.

Как известно, Сербия не признает независимости Косова, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любое будущее соглашение с Косовым должно быть результатом "компромисса".

Напомним, Сербия, которая является кандидатом на вступление в ЕС, по требованию Брюсселя должна наладить свои отношения с Косовым. Хотя формально Брюссель не требует дипломатического признания Косова, Белград к запланированному в 2025 году вступлению в ЕС должен подписать двусторонний сербско-косовский договор, который позволял бы Косову вступить в международные организации, включая ООН.

Европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что Сербия должна достичь соглашения о нормализации отношений с Косовым, если хочет вступить в ЕС.

Среди стран ЕС Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания не признают Косово как независимое государство.