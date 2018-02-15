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Видеофакт: Бунт минских таксистов

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  • 15.02.2018, 20:01
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Более сотни таксистов собрались на парковке «Чижовка-Арены».

Автомобилей такси службы 135 «Столица» приехали днем 15 февраля на парковку «Чижовка-Арены».

Водители собрались из-за снижения расценок на перевозки, пишет «Салiдарнасць».

Таксисты обсуждали ситуацию около часа. Они подписали резолюцию с требованиями к администрации службы 135.

На месте присутствовало руководство РУВД Заводского района, сотрудники милиции фотографировали номера автомобилей такси.


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