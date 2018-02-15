Таксисты: Это было последней каплей! 3 15.02.2018, 18:38

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В Минске собирались сотни таксистов, возмущенные изменением ценовой политики службы «Столица 135».

Сегодня на парковку возле «Чижовка-Арены» съехались около сотни автомобилей такси. Водители, которые работают с диспетчерской службой «Столица 135», решали, как реагировать на понижение тарифов. Больше всего таксистов возмущает то, что, вероятно, сократятся их доходы, при этом оплата услуг диспетчерской осталась на прежнем уровне. Звучали разные предложения, в том числе прекратить принимать заказы. У компании есть свои аргументы: учитывая ситуацию на рынке пассажирских перевозок, они вынуждены были сделать стоимость поездки конкурентоспособной, пишет «Онлайнер».

Последнее изменение тарифов у службы «Столица 135» произошло вчера. Теперь абонирование (в которое входит подача автомобиля и три километра пути) тарифицируется по 4,5 рубля, а было 6 рублей, 1 км поездки — 55 копеек (было 70 копеек). В то же время плата за заказ (сумма, которую таксист платит за услуги диспетчерской службы) осталась прежней — 1,3 рубля.

Как рассказывали таксисты, многие отреагировали бурно, в чате мессенджера они предлагали провести акцию «Стоп-заказ». Поддержавших инициативу якобы тут же отключали от системы. Однако, как признали собравшиеся, вскоре вновь заказы им стали поступать.

Сегодня на парковке возле «Чижовка-Арены» собрались около сотни таксистов, которые хотели принять некое решение. Поступали разные предложения. Было заметно, что по мере обсуждения тональность разговора повышалась, эмоции захлестывали высказывавшихся.

— Понижение тарифов — это было последней каплей! — больше всего таксисты возмущены изменением ценовой политики компании. — Другой вопрос — это программа, которая местами работает странно...

— Был адекватный процент... А что сейчас? — не меньше вопросов возникало по поводу оставшейся прежней платы за заказ, которая поступает диспетчерской службе.

— Надо создать профсоюз, который сможет бороться с беспределом, — поступило неоригинальное предложение.

— Было уже... А толку? — тут же заметили собравшиеся.

— Надо всех собрать, «Алмаз» подтянуть, сделать «Стоп-заказ», а кто будет работать... разбираться законными методами, — чем дальше заходил разговор, тем жестче предлагались сценарии решения проблемы.

По оценкам приехавших к «Чижовка-Арене» таксистов, со службой «Столица 135» работает около тысячи водителей. То есть акцию поддержали далеко не все. «Может, кто-то испугался... Я не исключаю, что с теми, кто сюда приехал, расторгнут договор», — предположил один из таксистов.

Нам удалось получить комментарий в самой компании. Вот что там сообщили: «Понижение тарифов связано исключительно с ситуацией на рынке пассажирских перевозок. Например, у двух популярных приложений 1 км пути стоит 37 копеек и 40 копеек. У нас было почти вдвое выше. Да, у наших водителей были лучше условия, чем у других, но, оставляя все как есть, мы бы потеряли рынок. Да, мы прекрасно понимаем чувства водителей, условия для них ухудшились. Но принятые меры позволят нам увеличить пассажиропоток и снизить время простоя. Рентабельность с одной заявки будет меньше, но клиентов станет больше».

Обратим внимание, что служба «Столица 135» — одна из самых популярных в городе. Она всегда получала довольно много положительных отзывов клиентов, которые отмечали уровень сервиса, более-менее ухоженные автомобили и минимальный риск столкнуться с хамским поведением водителей.