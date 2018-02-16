Белорусская молодежь все чаще поступает учиться в Польшу 5 16.02.2018, 12:09

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В Польше уже обучается более 5 200 белорусских студентов.

Предложения польских университетов оказались очень популярными на образовательной ярмарке, запущенной в Минске, сообщает «Польское радио».

Юлия Лысик из польского фонда Perspektywy, которая является представителем программы «Обучение в Польше», сказала «Польскому радио», что белорусы ценят учебу в Польше из-за высокого уровня преподавания, возможности обмена иностранных студентов и обучения также и на английском языке.

- В этом году у нас есть 12 учебных заведений, которые представляют свои предложения для белорусской молодежи. На протяжении многих лет мы были на этой ярмарке, и мы видим, что интерес к обучению в Польше растет, - говорит Юлия Лысик.

Это также подтвердил поверенный в делах посольства Польши в Минске Михал Чаброс, который встретился с польскими экспонентами.

- По последним данным, в Польше уже обучается более 5 200 белорусских студентов, что составляет вторую группу по стране происхождения. Это почти 10 процентов от общего числа иностранных студентов в Польше, - говорит дипломат.

Обучение в Польше заинтересовало ученицу минской средней школы Диану, которая познакомилась с предложениями польских университетов.

- Да, я хотела бы учиться в Польше. Я только что получила информацию. Университет Варшавы на гуманитарном факультете очень интересен, - говорит Диана.