Католическая церковь признает святым Папу Римского Павла VI 17.02.2018, 19:16

Павел VI

Павел VI возглавлял Католическую церковь в 1963-1978 годах.

Папа Римский Франциск решил признать святым Павла VI, возглавлявшего Католическую церковь в 1963-1978 годах, уже в этом году, пишет "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Объявив об этом решении, Франциск пошутил, что он и предыдущий Папа Бенедикт – в списке ожидающих своей очереди.

Папа Павел VI запомнился тем, что в 1968 году, в разгар сексуальной революции, утвердил энциклику Humane Vitae (О человеческой жизни), которая запрещала использование противозачаточных средств.

В 2014 году Католическая церковь признала Папу Павла VI блаженным после подтверждения совершенного им чуда. В этом году комиссия Ватикана признала за ним второе чудо, что позволяет его канонизировать.

За время своего руководства Папа Франциск уже канонизировал двух пап: Иоанна XXIII и Иоанна Павла.

Напомним, 28 января папа Франциск встретился с украинской общиной в соборе Святой Софии в Риме.