Как появились белорусские «панельки» 17.02.2018, 19:45

Источник: the-village.me

История эксперимента всесоюзного масштаба.

Белорусским панелькам — домам с маленькими комнатами и хорошей слышимостью — исполняется 60 лет. The Village Беларусь отыскал первые минские хрущевки разных примечательных серий, разобрался, чем «хрущевка» отличается от «брежневки» и что в них хорошего.

Первый в Советском Союзе панельный жилой дом построили в декабре 1945 года в поселке Березовский под Свердловском. В 1946–м там же построили уже двухэтажку, — и оба здания живы до сих пор. А первой в СССР панельной хрущевкой считается четырехэтажный дом № 16 по улице Гримау в Новых Черемушках в Москве: его возвели в 1957 году. В Минске первая панелька появилась тогда же.

Старый хрущ лучше новых двух

Развитию массового домостроения способствовали постановления Совета Министров СССР 1954–1955 годов «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства», «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства» и «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Собственно, и до этого разрабатывались и строились многоэтажные дома типовых серий, но поначалу это были кирпичные и блочные дома, а к концу сороковых начали появляться экспериментальные проекты панельных многоэтажек. Позже на основе экспериментальных появились серийные проекты. Один из них — К–7 — разработал Виталий Лагутенко, дед солиста группы «Мумий Тролль».

Хрущевки, или хрущобы, отличаются маленькими комнатами (часто проходными), низкими потолками, узкими коридорами и лестницами, совмещенными санузлами, плохой шумо- и теплоизоляцией, отсутствием лифтов и мусоропроводов (а частенько и балконов), строительными недоделками и другими неудобствами.

Но все же миллионы жителей послевоенных бараков и коммуналок были счастливы переехать в такие квартиры, а иностранные специалисты изучали передовой опыт советских строителей.

В 1948 году в Москве построили первый каркасно-панельный четырехэтажный дом. Минск отставал от Москвы почти на десяток лет. Известный архитектор Анатолий Воинов в книге «Истории архитектуры Белоруссии. Советский период» пишет:

«Одновременно со строительством жилых зданий из местных строительных материалов в республике начинает развиваться крупнопанельное домостроение. В 1956-1957 гг. в Минске возводятся два первых четырехэтажных жилых дома на 30 квартир каждый по методу, разработанному институтом Ленпроект. В дальнейшем, как и в других районах страны, в Белоруссии широкое распространение получают общесоюзные серии 1–464 и 1–335».

На соседней странице книги приведена фотография, подписанная так: «Минск. Первый в БССР крупнопанельный жилой дом на 30 квартир по ул. Калинина (1958)».

Здесь явно какое-то недоразумение. Во-первых, расходятся даты. Во-вторых, дом на снимке пятиэтажный, а в тексте говорится про четырехэтажный. В-третьих, исследователи минской архитектуры не могут назвать в нашем городе четырехэтажных панелек, тем более на 30 квартир.

Скорее всего, Анатолий Воинов имеет в виду панельки экспериментальной серии 1-506, которую разработал «Ленпроект» в 1956 году. В Минске домов этой серии построено четыре, и два из них — как раз в 1957–м. Первый — улица Калинина, 4, второй — улица Жилуновича, 27. Третий и четвертый тоже прописались в Заводском районе, рядом со вторым: это дома №№ 56 и 58 по Партизанскому проспекту (1959–1960 годы). Это — самые старые белорусские панельные дома. Причем по совокупности своих качеств они были намного лучше, чем хрущевки более поздних серий: санузлы раздельные, площади достаточные («однушка» на 39 метров!), теплоизоляция хорошая.

Источник: the-village.me

Хрущевки строят до сих пор?

«В 1959 г. в Минске был построен один 80–квартирный дом, а в 1960 г. три таких дома серии 1–464. Начиная с 1961 г. объем крупнопанельного домостроения в БССР ежегодно увеличивается и к 1971 г. мощность достигла 800 тыс. кв. м жилой площади в год», — пишет Воинов.

Серию 1–464 разработал в 1958–1959 годах московский институт «Гипростройиндустрия». Эта серия стала одной из самых массовых в советском панельном домостроении. Дома отличались дешевизной постройки, и хотя некоторых недостатков других хрущевок тут не было, все же у этой серии были типичные неудобства: плохая тепло- и звукоизоляция, слабые крыши, маленькие кухни и лестницы, слабая освещенность комнат.

Первые дома этой серии в Минске построили в районе Киевского сквера и недалеко от автозавода. Какой именно дом возвели в 1959–м, выяснить пока не удалось, — возможно, это дом № 13 по улице Гая. А в 1960–м построили дома № 26/1 и № 26/2 по улице Народной.

Источник: the-village.me

Всего домов серии 1–464 разных модификаций в Минске построили около семисот. «Четыреста шестьдесят четвертая» серия пережила несколько серьезных обновлений и в сильно видоизмененном виде продолжает возводиться до сих пор. Самая свежая модификация — М–464–У1М: такие дома сейчас строят по улицам Горецкого, Ельских, Маршала Лосика, Маяковского, Павлины Меделки.

Вслед за этой серией в Минске начали строить дома проекта 1–335. Эту серию разработали в ленинградском институте «Горстройпроект» тоже в 1958–1959 годах. Поначалу в Беларуси такие дома возводили в Витебске, а с начала шестидесятых и в Минске, — всего сто двадцать штук.

Источник: the-village.me

«Брежневки» vs «Хрущевки»

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР за август 1965 года отменило существовавшее ранее ограничение высоты жилых домов – теперь можно было строить панельные многоэтажки. Но еще до выхода этого постановления в Минске вдоль улицы Толбухина начали строить комплекс высотных домов. Причем архитекторы Ю.Шпит и Е.Саманчук построили свои экспериментальные девятиэтажки из типовых секций серии 1–464. Кстати, этот комплекс домов вдоль Толбухина, включающий, помимо жилых домов, еще и магазины, ресторан «Каменный цветок» и кинотеатр «Партизан», стал первым в Минске микрорайоном.

Источник: the-village.me

Источник: the-village.me

«Брежневки» vs «Хрущевки»

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР за август 1965 года отменило существовавшее ранее ограничение высоты жилых домов – теперь можно было строить панельные многоэтажки. Но еще до выхода этого постановления в Минске вдоль улицы Толбухина начали строить комплекс высотных домов. Причем архитекторы Ю.Шпит и Е.Саманчук построили свои экспериментальные девятиэтажки из типовых секций серии 1–464. Кстати, этот комплекс домов вдоль Толбухина, включающий, помимо жилых домов, еще и магазины, ресторан «Каменный цветок» и кинотеатр «Партизан», стал первым в Минске микрорайоном.

В это же время «Минскпроект», ЛенЗНИИЭП и минский домостроительный комбинат № 2 работают над созданием первой типовой серии девятиэтажек М–335–9. Микрорайоны, застроенные девятиэтажками, ассоциируются у горожан с эпохой позднего СССР, — оттого такие дома называют «брежневками». И, действительно, первые массовые минские девятиэтажные панельки появились уже при генсеке Леониде Брежневе.

Источник: the-village.me

Белорусский блок на весь Союз

Нередко с панельными домами путают блочно-каркасные. И если блочные дома действительно легко отличить по внешним признакам, то блочно-каркасные и дома из самонесущих блоков выделить непросто.

Источник: the-village.me

Анатолий Воинов пишет:

«Наиболее интересны экспериментальные работы в области объемно-блочного домостроения. Белорусская ССР является одним из инициаторов этого вида строительства».

В 1958–1959 годах строится первый в стране четырехэтажный 32–квартирный жилой дом из пространственных блоков-комнат, — улица Якуба Коласа, 53, корпус 2 (архитектор А.Воинов, инженер А.Зысман). Здесь отдельные блоки-комнаты устанавливались на каркас из колонн и ригелей. Второй такой дом построили по адресу улица Волгоградская, 25Б.

Источник: the-village.me

Источник: the-village.me

Но с освоением каркасно-блочной системы в стране возникли трудности, и архитекторы стали работать в новом направлении: самонесущие блок-комнаты. Эти блоки устанавливали не на каркас, а фактически друг на друга. Первый такой дом — трехэтажный — архитектор Юрий Шпит возвел в 1962 году на улице Филатова, 16.

Источник: the-village.me

Источник: the-village.me

Накопленный опыт позволил разработать опытную серию ОПБ–1, — по этому проекту в Минске построили почти сотню домов. А к 1969 году «Белгоспроект» разработал серию 3–ОПБ, которая стала всесоюзной. Специально для производства объемных блоков со скругленными внутренними углами в Минске создали домостроительный комбинат. Только в столице домов этой серии построили более трех сотен, и возведение их продолжается до сих пор.

Творческий поиск белорусских архитекторов

Белорусские архитекторы в конце пятидесятых — начале шестидесятых вели творческий поиск, ставили эксперименты, разрабатывали опытные конструкции домов. «В реальных условиях проверялись новые конструктивные схемы и узлы; эффективные, главным образом местные строительные материалы. Первым таким опытным районом явился микрорайон по ул. Волгоградской в Минске», — пишет Воинов. Группы экспериментаторов возглавляют сам Анатолий Воинов, Юрий Шпит, Георгий Бенедиктов. В районе улиц Волгоградская, Кнорина, Кедышко среди, казалось бы, одинаковых пятиэтажек можно найти несколько оригинальных домов.

В 1962 году строится четырехэтажный 24–квартирный кирпичный жилой дом с навесными асбестоцементными панелями: улица Волгоградская, 21Б, — прямо по соседству с экспериментальным блочно-каркасным домом № 25Б, о котором мы говорили выше.

Источник: the-village.me

Среди других опытных изысканий можно упомянуть дома из аглопоритовых блоков или из выброкирпичных блоков высотой в этаж и толщиной 27 сантиметров.

Сносить нельзя помиловать

В Москве хрущевки активно сносят — всего под программу реновации попадает около 7 тысяч пятиэтажек. В Минске, наоборот, ни одна панелька под снос не попала. Даже больше: в конце восьмидесятых институт «Белжилпроект» выиграл всесоюзный конкурс с проектом модернизации хрущевок. В 1989 году по этому проекту провели капремонт минской пятиэтажки серии 1–335 по улице Осипенко, 21, которую построили в 1963–м. В доме появились лоджии, раздельные санузлы, мусоропроводы, а в придачу увеличился метраж квартир. Но такая модернизация оказалась слишком дорогой, и больше ничего подобного в Минске не делали. Сейчас изредка надстраивают мансардный этаж, а чаще проводят обычный капремонт без излишеств. Напротив, порой даже срезают балконы.

Источник: the-village.me

По разным данным, в Минске не то 890 панельных хрущевок, не то 913, не то 1 345. Впрочем, как мы выяснили, за хрущевки можно считать и брежневки, а за панельки – блочные дома. Как бы то ни было, а первые минские панельные хрущевки уже пережили свое 60–летие и наверняка дотянут до нормативного срока жизни в 80–100 лет.