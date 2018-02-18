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Нацбанк: Доллар исключат из расчетов по всей стране

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  • 18.02.2018, 14:13
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Белорусам до конца года пообещали провести «дедолларизацию».

Завершение ключевых этапов «дедолларизации» предполагается к концу 2018 г., об этом заявил зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц, доклад которого опубликован в очередном номере «Банковского вестника».

Калечиц назвал «дедолларизацию» важнейшим вопросом. Важно исключить использование иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.

«Укоренившаяся практика использования иностранной валюты в качестве определения меры стоимости, а также наиболее «удобного» средства расчетов создает излишнее давление на внутренний валютный рынок, делает его чувствительным для внешних шоков, разогревает необоснованные девальвационные ожидания со стороны субъектов хозяйствования и населения», — считает представитель регулятора.

Устойчивое функционирование внутреннего валютного рынка, подчеркивают в Нацбанке, в условиях свободного доступа к иностранной валюте всех экономических агентов невозможно без максимального использования национальной валюты во всех операциях на территории страны. Сейчас подготовлены и проходят согласование предложения по внесению изменений в ряд указов Лукашенко, а также в Гражданский и Банковский кодексы в части исключения из расчетов использования иностранной валюты, а также привязки к ней различных тарифов.


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