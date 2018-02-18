«Сомов по 40 кг ловил, щук - по 12» 18.02.2018, 18:41

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Как на Браславских озерах прошли соревнования по вип-рыбалке.

Пока Дарья Домрачева в Пхенчхане боролась за серебро в масс-страте, на территории Национального парка «Браславские озера» проходил свой турнир. Туристический комплекс Green Club организовал соревнования по спортивному рыболовству. В программе заявлено, что в команде должно быть по четыре человека, а стартовый взнос за участника — 100 рублей. Tut.by побывал на хуторе Поснудье и попытался понять, кто и почему готов платить такие деньги, чтобы часами на морозе караулить флажки возле лунок.

«Не всегда побеждает тот, кто первым вышел на лед»

Хутор Поснудье — место сказочное. До ближайшей деревни километров шесть, до Браслава — минут 25 на машине. Тишина и красота. Тут рыбачили Андрей Макаревич, Михаил Галустян, резиденты Comedy club. С пятницы на территорию комплекса стали съезжаться машины с белорусским и российским номерами.

Старт турнира — суббота в 8 утра. Первенство организаторы заявили не только как соревнования, но и отдых, поэтому даже в 9.00 рыбаки продолжали записываться.

Фото: tut.by

— Сейчас у нас зарегистрировано 23 человека, — просматривает сводки Владимир Петкевич, ведущий специалист отдела туризма Национального парка «Браславские озера». — Многие приехали по одному, поэтому, если человек хочет и готов участвовать сам, мы не против. Правда, шансов на победу у него становится меньше.

Ловят спортсмены-любители на блесну. Сражаются в двух номинациях. Первая — самый большой командный улов, вторая — самая крупная добыча.

Участники подходят, фиксируют фамилии, а мы с Владимиром Петкевичем рассуждаем о рыбацкой удаче.

Фото: tut.by

— Не всегда побеждает тот, кто первым вышел на лед, — говорит собеседник. — Помню, в 2002-м на Браславах проходили соревнования спиннингистов. Один из участников накануне чуть «чаю» перебрал. Турнир заканчивался в 15.00, а он в двенадцать только проснулся. Забрался в лодку, сделал семь забросов — и на последний вытянул такую щуку, — Владимир широко разводит руки. — В итоге, получил главный приз.

«Сами не поверили, что она такая большая»

На озере Снуды, где и проходят соревнования, все тоже верят и ждут удачу. Свою первую рыбу команда «Светики» поймала еще в 9.40. Щуку килограмма на три вытянула юрист — Наталья.

Андрей Евгеньевич: «У меня есть быстроходный катер. Рыбачу на нем на Припяти и на Нарочи. На Нарочи как-то поймал щуку 11 килограммов. Сделал из нее трофей на доску»

Фото: tut.by

— А говорят, женщина на рыбалке плохая примета.

— Мы в это не верим, — отмахиваются мужчины из команды. Теперь тут уверены: у них есть все шансы на победу. А вот с названием их минско-браславской сборной пока не все так ясно.

— Думаем, или «Светики» или «Чайники» — и то, и то нам подходит, — не выпуская бур из рук объясняет Андрей Евгеньевич. По профессии он банкир, а в команде — лидер. — У нас есть девушка Света — она очень удачливая. Когда с нами Света, мы всегда что-то поймаем. А «Чайники»… потому что в зимней рыбалке мы не опытные. Только-только начинаем, но знаем: у нас есть удача.

И снова клюет у Натальи!

Фото: tut.by

Она, кстати, рыбачит с детства. Удила даже в Индийском океане.

— Тогда клевали барракуды, рыба-молот и даже рыба-меч, — вспоминает те события Наталья. — В длину рыба-меч была с меня ростом. Нам ее как голубцы приготовили: нарезали и запекли в банановых листьях.

Секретов успешной рыбалки юрист не раскрывает, только одну примету озвучивает: нельзя накануне есть рыбу.

— Да ну, — улыбается ее напарница Светлана. — Мы в прошлые выходные взяли с собой рыбные котлеты и все нормально — 12 рыб поймали.

Фото: tut.by

Мужчины расставляют ставки и возвращаются к лагерю. Наталья наблюдает за флажками в бинокль, а Андрей Евгеньевич рассказывает:

— Я с детства рыбачу, сколько помню отца, столько рыбачу, — вспоминает он. — На Астрахань много раз ездил: сомов по 40 килограммов ловил, щук и сазанов по 12! Но это, в основном, летом, весной. А так чтобы зимой — только второй год… Но сразу удачи у меня не было. А потом мне подсказали: когда ставишь жерлицу, нужно поплевать три раза и попросить: «Ловись, рыбка, большая и маленькая».

— И вы поверили?

— Конечно!

И снова у Натальи клюет.

— А вы не завидуете, что женщинам сегодня больше везет? — спрашиваю у мужчин.

— Мы же одна команда! — отвечают напарники.

А где-то там за камышами, слышится: «Ураааааа!».

Фото: tut.by

Огромную щуку вытянула команда из Минска со скромным названием — «Окунек».

— Все, — говорит их капитан Вячеслав, — можно закрывать соревнования.

В спортивной рыбалке их команда участвует давно. Место для лунок выбрали неслучайно. Чуть вперед и вверх — дом и баня капитана.

— Так, может, вы эту щуку в магазине купили и из холодильника принесли.

— Да мы и сами не поверили, что она такая большая, — один из «Окуньков» Денис. — Но у нас все запечатлено. Валера, покажи им видео.

— А сколько она весит?

— Давай квадроцикл, — окликает Вячеслав кого-то из мужчин. — Съезжу за весами.

Минут семь — и безмен уже показывает 8900!

— Так, хлопцы, — с азартом командует Вячеслав, — нужно ходить, лунки проверять. Может, где-то еще одна есть.

«Рыбаки, как увидели, чуть рюмки из рук не выронили»

«Пескарям» сегодня везет меньше. Не помогает им пока и то, что зарегистрировались они первыми. На часах, подсказали организаторы, тогда было где-то 7.30. Первую щучку тут вытянул Олег. Сейчас мужчины ждут добычу покрупнее.

Фото: tut.by

— Килограмма на четыре с половиной, — прикидывает Олег. — Так, чтобы всех переплюнуть.

— Там ведь уже поймали? — интересуется у нас о командах-конкурентах его друг и партнер по бизнесу Александр. — По крикам они уже штучек пять достали.

— А вы считаете?

— Да нет, — улыбается Олег. — Они просто каждый вылов кричат. Ну ничего, сейчас придут наши главные рыбаки — дети, тогда и уравняем шансы.

По работе Олег и Александр занимаются автозапчастями, а на рыбалке у них такой план: если щука не пойдет, пойдут они. Но не в комплекс греться — а искать более клевые места.

— Слышал, кто-то организаторам хвастался, что уже победил, — улыбается их напарник Михаил. — Мол, привез с собой на хутор 17 килограммов сазана. А организаторы в ответ: «Так сазана в Снудах нет».

Мы смеемся, а Михаил вспоминает еще одну рыбацкую историю.

— Поехали как-то с женой к друзьям. Взяли лодку, а день неудачный — ни у кого ничего не клюет, — возвращается он на пару лет назад. — И вдруг — раз, раз подсекаем судочка на пятерочку. Идем с ним домой, а недалеко рыбаки отдыхают. Как увидели они эту рыбу, чуть рюмки из рук не выронили. Подбегают, дай, подержать. Берут — и давай фотографироваться. Захожу к одному из них через пару дней. Смотрю, у него стене, где снимки с рыбалки, наш судак. И хозяин такой довольный держит его как трофей.

«Думали, будет прицеп рыбы»

Дальше по курсу — «Питер», но только не город, а команда. Два Антона, Илья и Сергей — архитекторы, дизайнеры и строитель, десять часов ехали из Санкт-Петербурга до Поснудья, чтобы порыбачить. Из колонок рядом с ними «валит» Шнур, но рыбу это не пугает. У них уже две щуки и окунь.

— Разве это далеко? — удивляются они вопросу про расстояние. — Мы уже 7 раз ездили в Норвегию рыбачить.

Ни километры, ни холода их не пугают. Говорят, от мороза и воды спасают неопреновые норвежские костюмы.

— Сколько один такой стоит?

— Где-то две тысячи евро, — рассказывает об одежде один из Антонов. — Зато в нем можно в прорубь нырнуть, болтаться там несколько часов — и не замерзнешь.

Вот бы «Ни рыбы, ни чешуи» чуток питерского настроения.

— Как вы лодку назовете, так она и поплывет, — объясняет положение дел Александр участник команды с нестандартным именем. — Мы сразу пришли, у нас начало клевать. Аж вспотели. Думали, будет прицеп рыбы. Но нету. Нету, ну и ладно.

Название команде, кстати, придумал капитан. Почему оно такое, Александр не знает, но с капитаном, видимо, тут спорить не принято.

— Давно рыбачите?

— 25 лет, но на зимней рыбалке второй раз.

— И как улов?

— Как-то поймал щуку на 9,5 килограммов, — продолжает собеседник. — Но я так скажу: мало рыбы плохо, и много тоже не хорошо. Я вот в Астрахань езжу. Наловишь пару бочек, привезешь домой, и что с ней делать? Думай, как и кому раздавать.

— Рыбалка дорогое удовольствие?

— Жерлица где-то 2,5 рубля, саночки 130. Виски, наверное, дороже всего. Кстати, хотите виски? Немножечко, для согрева, — предлагает рыбак, не скрывая грусти. — Скажу так, победа здесь — это не главное. Важно, что мы просто хорошо проводим время.