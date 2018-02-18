Криптовалютный рынок достиг $500 миллиардов 18.02.2018, 18:58

Общая капитализация криптовалютного рынка превысила $500 миллиардов, впервые в феврале 2018 года.

Это произошло благодаря росту основных криптовалют, который наблюдался в течение последних двух дней, передает СNN.

За последние 24 часа цена на биткоин выросла на 8 процентов, увеличившись с 10.030 долларов до 10.784 долларов. При этом в Южной Корее цена на биткоин превышает среднерыночное значение на 2-3 процента. На время написания статьи, на Bithumb, крупнейшей в Южной Корее криптовалютной бирже, биткоин торгуется на уровне 11 100 долларов.

По сравнению с такими крупными рынками, как Япония и США, южнокорейский рынок криптовалют имеет значительно меньший запас по большинству криптовалют. Следовательно, когда появляется спрос на биткоин или другие криптовалюты, цены на них в Южной Корее превышают цены на других крупных рынках. Это можно расценивать как показатель увеличения спроса на криптовалюты со стороны местных инвесторов, что является оптимистичным сигналом для всего азиатского рынка.

Ежедневный объем торговли биткоином вырос за последние сутки на всех крупных биржах, сильнее чем за любой другой период на прошлой неделе, что говорит о наличии достаточного импульса для краткосрочного роста цены в предстоящие дни. Несколько аналитиков заявили, что если цена биткоина сможет превысить отметку в 11.500 долларов, она продолжит свой рост вплоть до 13.000 долларов США.

Ранее на этой неделе несколько крупных средств массовой информации в Южной Корее сообщили, что многие семьи отправили детям биткоины в качестве традиционного подарка на новый год (обычно таким подарком выступают фиатные деньги). Очевидно, что эти случаи не оказали серьезного влияния на спрос, но позволили криптовалюте номер один получить несколько позитивных публикаций в прессе.

Ethereum и другие криптовалюты

Ethereum и остальные основные криптовалюты на прошлой неделе более или менее соответствовали тренду заданному биткоином. За последние 24 часа только немногие криптовалюты, как, например, NEO, обошли биткоин по темпам роста.

Многие токены ICO-проектов также выросли в цене из-за новостей из Швейцарии. На этой неделе швейцарский финансовый регулятор выпустил специальный документ, в котором описываются все пожелания регулирующего органа к ICO-проектам с целью обеспечения прозрачности. Учитывая, что в Швейцарии находится очень много ICO это безусловно позитивный сигнал.