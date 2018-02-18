Тереза Мэй призвала ЕС заключить новый договор по безопасности 18.02.2018, 20:43

Тереза Мэй

Документ должен действовать после выхода Великобритании из Евросоюза.

Великобритания и Евросоюз должны заключить новый договор о безопасности, который будет действовать после выхода страны из ЕС, заявила британский премьер Тереза Мэй, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, передает DW.

"Безопасность Европы - это и наша безопасность, поэтому я говорила ранее и повторяю сегодня, что Великобритания безоговорочно настроена на ее сохранение", - подчеркнула Мэй. Она добавила, что обмен разведывательной информацией между Лондоном и ЕС и сотрудничество между правоохранительными органами должны продолжиться и после "Брекзита". Выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в марте 2019 года.

Мэй исключила проведение нового референдума по "Брекзиту"

По словам британского премьера, новое соглашение по вопросам безопасности позволит Великобритании сохранить членство в полицейской организации ЕС, Европоле, и быстро экстрадировать подозреваемых.

При этом Великобритания намерена выйти из-под юрисдикции Суда Европейского Союза. Это, впрочем, не должно усложнить сотрудничество между Лондоном и ЕС, уверена Мэй. "Мы должны делать то, что является наиболее практичным и прагматичным в обеспечении коллективной безопасности", - подчеркнула она.

Мэй убеждена, что идеологические разногласия не должны сдерживать сотрудничество в сфере безопасности между Великобританией и ЕС после "Брекзита". По ее словам, нельзя допустить, чтобы "жесткие институциональные ограничения" сдерживали это сотрудничество и "ставили безопасность наших граждан под угрозу".

В то же время Мэй категорически исключила возможность проведения повторного референдума по "Брекзиту". "Мы выходим из ЕС, и о втором референдуме или о том, чтобы повернуть назад, не может быть и речи", - заявила она.