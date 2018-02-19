Макей заявил о готовности направить военных на Донбасс 19.02.2018, 7:55

ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Вопрос якобы обсуждался еще с 2014 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала СТВ, передает БелТА.

Макей отметил, что еще в 2014 году Лукашенко говорил о возможности ввести в регион белорусских «миротворцев».

«Она (инициатива - ред.) была неприемлема для всех сторон в силу разных причин. Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено, и, к сожалению, сейчас, конечно, реализовать эту инициативу является намного более трудным делом, чем это было тогда», - сказал министр.

По словам главы МИД Беларуси, сейчас задача состоит в том, чтобы сблизить видение этой миссии к единому компромиссному решению.

«Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде в возможном направлении миротворческого контингента в этот регион, если все стороны договорятся по этому вопросу и если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон», - подчеркнул Макей.

Напомним, что вчера Лукашенко заявил о готовности отправить 10 тысяч военных на Донбасс.