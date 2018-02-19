Криптовалюты решили привязать к реальному золоту 3 19.02.2018, 15:59

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Авторы проекта Lightcash хотят сделать курс биткоина более устойчивым.

Волатильность криптовалют является главным фактором, который мешает их более быстрому распространению. В середине декабря 2017 года биткоин стоил рекордные $20 тысяч, а в начале февраля его цена опускалась ниже $7 тысяч, капитализация же рынка криптовалют чуть более чем за месяц снизилась на $500 миллиардов, пишет rb.ru.

Столь масштабные колебания подрывают доверие инвесторов и потенциальных пользователей криптовалют. Мало кто хочет вкладываться в столь нестабильный актив, а использовать его для расчетов в реальной жизни неудобно — бизнесу и его клиентам трудно вести расчеты в криптовалюте, цена которой постоянно изменяется. В итоге электронные деньги становятся узкоспециализированным спекулятивным инструментом и не более того.

Решить эту проблему и в полной мере воспользоваться преимуществами технологии блокчейна, лежащей в основе криптовалют, можно с помощью создания их связи с реальным востребованным активом. Именно по этому пути идет проект системы для обмена и работы с криптовалютой и фиатными деньгами Lightcash — его внутренняя валюта обеспечена золотом, добываемом на российских месторождениях.

«Материнская компания проекта Lightcash уже сегодня владеет работающим золотодобывающим предприятием в Амурской области, а также заводом по обогащению драгметалла и обладает необходимыми государственными лицензиями, — комментирует руководитель проекта Вячеслав Вокин. — Для обеспечения стабильной работы сервиса будет осуществлен выпуск собственной низковолатильной криптовалюты Lightcash Crypto Gold (LCSH) — ее стабильность достигается за счет привязки монеты к золоту в соотношении 1000:1».

На начало марта намечено ICO проекта Lightcash. Цель размещения токенов — привлечь средства для покупку нового месторождения рудного золота в Республике Бурятия. Это позволит полностью загрузить существующие мощности обогатительного завода.

Продажи внутренней криптовалюты LCSH намечены на май 2018 года, а уже летом будет закрыта сделка по приобретению нового месторождения золота и начало работ на нем.