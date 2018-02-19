6-летняя девочка написала в NASA письмо с просьбой признать Плутон планетой 2 19.02.2018, 16:18

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Кара Люси О’Коннор получила сразу два ответа.

У Кары Люси О’Коннор есть серьезный повод для беспокойства: раньше Плутон был планетой, а после его лишили этого статуса. Она отправила в NASA трогательное письмо с просьбой восстановить космический объект в этом звании, а вскоре получила сразу два ответа, пишет tut.by.

Девочка написала письмо в NASA вместе со своей учительницей в апреле прошлого года — тогда ей было пять лет. Вот оно:

Меня зовут Кара Люси О’Коннор. Я из Корка в Ирландии. Мне пять лет, я учусь в младшей группе школы для девочек в Глашине. Недавно я очень заинтересовалась астрономией, потому что начала смотреть видео о космическом пространстве.

Я пишу вам <…>, потому что я обеспокоена. Я слушала песню, и в конце песни были слова «верните Плутон назад». Я бы хотела, чтобы это произошло. Плутон переклассифицировали в 2006 году. Плутон долгое время был планетой, и, я думаю, это было честно. И мне кажется нечестным то, что он перестал быть планетой. Теперь это карликовая планета. Карликовая планета — это небесное тело, которое недостаточно велико, чтобы расчистить район своей орбиты. Некоторые карликовые планеты расположены в поясе Койпера вместе с камнями и астероидами.

<…>

Я была бы очень рада, если бы кто-нибудь в NASA передумал и снова сделал Плутон планетой. Когда мне исполнится шесть, я надеюсь открыть собственную планету и назвать ее «Планета Единорог». Также я бы хотела посетить все основные планеты, включая Плутон. Я надеюсь, что однажды смогу стать астронавтом и работать на вас в NASA, но сперва вам следует исправить для меня эту проблему.

Несколько месяцев спустя ей ответили из NASA. «Я была счастлива, — рассказала Кара изданию The Washington Post. — Я прыгала вверх и вниз». Ответ написал Джеймс Грин, глава управления планетарных наук космического агентства.

«Я согласен с тобой в том, что Плутон действительно крут. Кто бы мог подумать, что у Плутона есть сердце? — говорится в ответе. — Это захватывающий мир, который, похоже, постоянно меняется. Для меня не так важно, является ли Плутон карликовой планетой. Гораздо важнее то, что Плутон — это увлекательное место, которое нам нужно продолжать изучать».

Также Каре пришел ответ от Карли Ховетт из Исследовательского института Саутвест, которая участвовала в программе по изучению Плутона New Horizons.

«Ты права. Плутон был создан карликовой планетой, — пишет она. — Некоторые люди, с которыми я работала, считают это правильным, некоторые — нет. С одной стороны, я считаю верным, когда все объекты точно классифицированы, это помогает нам лучше их понимать. <…> С другой стороны, Плутон важен для многих людей, они привыкли считать его планетой и хотят продолжать это делать. Я думаю, Плутон очень важен, но Плутону, возможно, неинтересно, как глупые человечки на Земле его называют. Поэтому я зову его моим любимым миром — а другие могут с этим поспорить».

Напомним, Плутон официально считался планетой до 2006 года. После Международный астрономический союз официально лишил его этого статуса. Сейчас в документах Плутон значится как карликовая планета. Вместе с ним в этом списке еще четыре признанных «карлика» — Церера, Эрида, Макемаке и Хаумеа — и несколько сотен кандидатов на это звание. За следующие 12 лет это решение вызвало немало споров.