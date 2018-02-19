закрыть
19 февраля 2018, понедельник, 17:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Полиция Латвии создает спецотряды на случай гибридной войны

  • 19.02.2018, 17:19

Отряды будут называться ротами специального назначения.

В течение этого года Госполиция намерена разместить в регионах Латвии четыре отряда, одной из главных задач которых будет устранение массовых беспорядков. Об этом агентству LETA рассказал глава Госполиции Интс Кюзис, отметив, что прошедшим отбор в данные подразделения полицейским будет полагаться увеличенный оклад, пишет Delfi.lv.

LETA отмечает, что возможно, отряды будут называться "ротами специального назначения" — по аналогии с уже имеющимся при полиции Батальоном специального назначения. Как можно судить из предыдущих планов, отряды для борьбы с массовыми беспорядками будут напрямую подчиняться Управлению Рижского региона Госполиции.

Создание новых спецотрядов в регионах руководство Госполиции объясняет нынешней переменчивой геополитической ситуацией и возможными угрозами гибридной войны.


популярное за неделю

Мнение

Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович
«Тесла» и блокировщики
«Тесла» и блокировщики Наталья Радина