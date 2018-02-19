Полиция Латвии создает спецотряды на случай гибридной войны 19.02.2018, 17:19

Отряды будут называться ротами специального назначения.

В течение этого года Госполиция намерена разместить в регионах Латвии четыре отряда, одной из главных задач которых будет устранение массовых беспорядков. Об этом агентству LETA рассказал глава Госполиции Интс Кюзис, отметив, что прошедшим отбор в данные подразделения полицейским будет полагаться увеличенный оклад, пишет Delfi.lv.

LETA отмечает, что возможно, отряды будут называться "ротами специального назначения" — по аналогии с уже имеющимся при полиции Батальоном специального назначения. Как можно судить из предыдущих планов, отряды для борьбы с массовыми беспорядками будут напрямую подчиняться Управлению Рижского региона Госполиции.

Создание новых спецотрядов в регионах руководство Госполиции объясняет нынешней переменчивой геополитической ситуацией и возможными угрозами гибридной войны.