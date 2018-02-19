Неизвестный купил биткоины на пике падения и стал миллиардером 15 19.02.2018, 20:35

6,550

Неизвестный трейдер купил биткоины на $400 миллионов.

Неизвестный трейдер купил биткоины на $400 млн в период максимального снижения курса криптовалюты и теперь его состояние приближается к $ 1 млрд.

Об этом сообщает MarketWatch.

6 февраля курс биткоина опускался до менее чем $ 6 тыс.

Трейдер приобрел более 40 тыс. биткоинов несколькими транзакциями с 9 по 12 февраля. Количество биткоинов на балансе инвестора увеличилось с 55 тыс. до 96 тыс.

Курс биткоина 19 февраля превысил $ 11 тыс., таким образом, стоимость принадлежащих данному инвестору биткоинов превышает $ 1 млрд.