Неизвестный купил биткоины на пике падения и стал миллиардером

Неизвестный купил биткоины на пике падения и стал миллиардером15
- 19.02.2018, 20:35
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Неизвестный трейдер купил биткоины на $400 миллионов.
Неизвестный трейдер купил биткоины на $400 млн в период максимального снижения курса криптовалюты и теперь его состояние приближается к $ 1 млрд.
Об этом сообщает MarketWatch.
6 февраля курс биткоина опускался до менее чем $ 6 тыс.
Трейдер приобрел более 40 тыс. биткоинов несколькими транзакциями с 9 по 12 февраля. Количество биткоинов на балансе инвестора увеличилось с 55 тыс. до 96 тыс.
Курс биткоина 19 февраля превысил $ 11 тыс., таким образом, стоимость принадлежащих данному инвестору биткоинов превышает $ 1 млрд.