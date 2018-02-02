Белорусы почтили память Кастуся Калиновского в Вильнюсе 1 2.02.2018, 17:27

155 лет назад три народа восстали против царизма.

1 февраля 2018 года, в 155-ю годовщину начала восстания и в преддверии 180-летия руководителя восстания, нашего национального героя Кастуся Калиновского, делегация движения солидарности "Разам" в составе Вячеслава Сивчика, Игоря Лялькова и Елены Толстой посетила Вильнюс, чтобы почтить память повстанцев 1863 — 1864 годов, передает «Радыё Рацыя».

Акция памяти началась около Креста на Лукишках, и собрала представителей трех народов, восставших против российского империализма 155 год назад, - белорусов, литовцев и украинцев. На трех языках, что очень символично, звучали речи, закончилась акция минутой молчания, молитвой "Отче Наш" и общим "Жыве Беларусь!".

Цветы также были возложены у памятной доски Калиновскому.