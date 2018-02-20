Украинец признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси 20.02.2018, 18:57

Александр Нойок

Александр Нойок защищает цвета минского «Динамо».

Украинец Александр Нойок, который защищает цвета минского «Динамо», признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси-2017.

Об этом сообщает издание «Прессбол».

В прошлом сезоне хавбек провел в составе минчан 28 поединков во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 8 голевых передач.

Александр Нойок начал свой футбольный путь в Херсоне. В Украине игрок представлял интересы «Шахтера-3», «Говерлы», «Металлиста» и донецкого «Металлурга».