закрыть
20 февраля 2018, вторник, 20:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Украинец признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси

  • 20.02.2018, 18:57
Александр Нойок

Александр Нойок защищает цвета минского «Динамо».

Украинец Александр Нойок, который защищает цвета минского «Динамо», признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси-2017.

Об этом сообщает издание «Прессбол».

В прошлом сезоне хавбек провел в составе минчан 28 поединков во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 8 голевых передач.

Александр Нойок начал свой футбольный путь в Херсоне. В Украине игрок представлял интересы «Шахтера-3», «Говерлы», «Металлиста» и донецкого «Металлурга».


популярное за неделю

Мнение

Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович