Госгазета обвинила китайцев в жадности, когда те не взяли предприятие с долгами 5 20.02.2018, 23:31

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Версия правительственной газеты о причинах провала переговоров по «Гомсельмашу» впечатляет.

В 2017 году в Беларуси был сформирован пилотный перечень из 22 предприятий, в акционерный капитал которых предлагалось войти китайским инвесторам. Однако большого интереса с их стороны проявлено не было, заявил журналистам 20 февраля председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

— В отношении «Гомсельмаша» проводились переговоры, но пока они к результату не привели. О реальном результате можно говорить касательно «Белгоспроекта», в акционерный капитал которого планируется вхождение китайских партнеров, 60% составит их доля, 40% — Беларусь, — рассказал глава ведомства.

О том, почему китайцы не захотели инвестировать в гомельское предприятие, в конце января писала газета «Рэспубліка». Публикация получилась весьма показательной, учитывая тот факт, что «Рэспубліка» является правительственным изданием, отмечает «Салiдарнасць».

Задает тон статье вступление, которое авансом выдает не самую лестную характеристику потенциальным инвесторам:

«Не знаю, как вам, а мне все это напоминает покупку новой машины жадным автолюбителем. Знаете, таким, который хочет, чтобы в его «ласточке» было все — и коробка-автомат, и климат-контроль, и бортовой компьютер, и салон из кожи крокодила… Но вот заплатить за все это должен кто-то другой: дилер, производитель, другой покупатель — нашему скряге это глубоко фиолетово. Главное, что при совершении покупки он не собирается отдавать своих кровных больше, чем на самую пустую комплектацию экономкласса. Примерно так же происходит с приватизацией нашей тяжелой промышленности».

Далее речь идет об отдельном списке предприятий, утвержденном главой государства для предложения китайским инвесторам. По данным газеты, в него попали в том числе «Гомсельмаш», «Горизонт», металлургический и тракторный заводы.

От инвесторов государство ждало сохранения основного вида деятельности и профиля производства. А также технического переоснащения и модернизации, расширения ассортимента, средней зарплаты на предприятии не ниже, чем в регионе.

В итоге к «Гомсельмашу» стали присматриваться в китайской корпорации «Цзуншэнь». Но вот незадача: китайские инвесторы выдвинули встречные предложения — сокращение минимум на треть персонала предприятия с выплатой выходных пособий за счет госбюджета, полную замену администрации за счет китайских специалистов. Более того, капризные китайцы не захотели обременять себя долгами предприятия.

— Кстати, за счет бюджета китайская корпорация предлагала и «оздоровить финансово-экономическое состояние» «Гомсельмаша». То есть инвестор хотел получить предприятие без долгов. А зачем тогда государству продавать свои акции, когда покупатель не собирается вкладываться в развитие производства? В итоге переговоры пришлось приостановить, — пишет «Рэспубліка». Автор статьи считает, что все проблемы в этой истории — из-за различий в характерах:

— В общем, в деле приватизации нашей промышленности государство выступает за разделение ответственности с инвесторами, а те, в свою очередь, хотят получить готовое производство без особых обременений. Вот и выходит, что мы с теми, кто готов что-то купить, никак не можем сойтись характерами. Почему-то инвесторы считают, что все издержки от покупки — это не их проблема. Мы же не можем смириться с социальными рисками. Государство воспринимает каждое предприятие как собственного ребенка. И желает, как любой родитель, им всем хорошей судьбы: не продажи в рабство, а удачной женитьбы.

«Представьте, вы купили машину, а старый хозяин после будет вас учить, как на ней ездить»

Читатели «Рэспублікі» не оставили статью о провале переговоров по «Гомсельмашу» без внимания. Вот несколько реплик из комментариев под материалом:

«Зачем инвестору, если это его будет предприятие, советоваться с кем то, что ему лучше выпускать? Это тоже самое, что если вы купили у кого-то машину для себя, а этот кто-то вам будет указывать, куда вы потом на этой машине можете ездить, а куда нет. Как вы к этому отнесётесь? Вы купите у такого машину? Или найдёте кого-то другого? А управленцы? Это пусть решает хозяин. Кто, в каком количестве ему нужен, а кто нет. Он будет исходить из интересов прибыли. Потому как цель любого коммерческого проекта – извлечение этой самой прибыли. А не занятость и устройство кого бы то ни было на работу».

«А если посмотреть на это всё дело с другой стороны? «Гомсельмаш», «Горизонт», БАТЭ и проч. – это бизнес. Дело. По производству комбайнов, телевизоров, мясорубок и проч. Я, например, хочу этим бизнесом (делом) заняться. Как оценить сколько этот бизнес стоит? Не обманут ли меня при покупке? Правильно – биржа. Столько-то акций у бизнеса. Такая-то котировка одной акции. Столько дивидендов приносит одна акция. Как эти акции торгуются. Может быть мы, белорусы, сами купим эти акции. (…) Где котировки этих всех замечательных бизнесов? А, понял. Кто-то сказал, что это стоит столько-то. Ну, пусть говорит дальше».