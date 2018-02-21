Налоговая интересуется белорусами, продавшими квартиру или машину 21.02.2018, 7:59

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Фото: onliner.by

1 марта - последний срок подачи налоговых деклараций.

Большинству белорусов не надо беспокоиться о подоходном налоге - он автоматически вычитается из зарплаты. Но если в прошлом году зарплата оказалась не единственным вашим доходом, не исключено, что придется заполнить налоговую декларацию и доплатить в казну государства. В частности налоговая интересуется случаями, когда граждане в течение года продавали машины или квартиры.

О том, что делать в этом случае, kp.by рассказал Андрей Ковалевский, начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам.

В прошлом году вы продали квартиру. Нужно ли платить налог?

- Декларированию и налогообложению подлежат доходы, полученные от продажи второй и более в течение последних пяти лет квартиры, жилого дома, гаража, земельного участка, садового домика, - рассказывает Андрей Ковалевский. - Декларация представляется только при продаже двух объектов недвижимости, относящихся к одному виду: например, двух квартир, двух домов и так далее.

Вкратце это можно описать так. Если за последние пять лет вы продали одну квартиру - не нужно ни подавать декларацию, ни платить налог. Если две квартиры - нужно сделать и то и другое. А если квартиру и дачу - опять не нужно: это разный тип недвижимости.

Если за пять лет вы продали две квартиры, налог придется платить только с продажи второй. Но не со всей вырученной суммы:

- Налог исчисляется с разницы между доходами от продажи имущества и расходами на его приобретение или строительство.

То есть если вы, к примеру, пару лет назад продали одну квартиру, а в прошлом году сначала купили еще одну квартиру за 80 000 рублей, а потом продали ее за 90 000, то 13% подоходного налога нужно будет платить только с заработанной вами разницы от продажи второй - 10 000 рублей. А если эту вторую квартиру вы продали дешевле, чем купили, то подать декларацию нужно, но доплачивать налог - нет.

А если в прошлом году вы продали машину?

Закон разрешает продать без уплаты налога одну машину весом не более 3,5 т и с количеством мест не больше восьми (кроме сиденья водителя) в течение календарного года. И если в промежутке с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года вы продали свою легковушку, не нужно ни подавать декларацию, ни платить налог.

Но если за год проданных машин было две (скажем, ваша машина и машина жены, записанная на вас), то нужно заплатить налог с продажи второй по ставке 13%. Но только если на продаже этой машины вы заработали больше, чем потратили на покупку, и только с получившейся разницы.

Вы получили крупный подарок - деньги, драгоценности, машину… Что с налогом?

Для начала разберемся, кто именно вас одарил в прошлом году. Подарки не будут облагаться налогом, если это был близкий родственник (к ним относятся родители или усыновители, дети, в том числе усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, внуки, правнуки и супруги), свояк (это близкий родственник со стороны супруга или супруги), опекун, попечитель или подопечный.

- Налогом не облагаются подарки от указанных категорий физлиц как в денежной, так и в натуральной (в виде имущества) форме. Неважно, какого размера они были, а также каким способом и из какой страны получены, - говорит Андрей Ковалевский.

Если же подарки вы получали не от близких родственников, то налог нужно будет заплатить, если общая сумма всех таких подарков за прошлый год оказалась больше 5555 рублей. Так что, если у вас была многолюдная свадьба, на которой вам активно дарили деньги и бытовую технику, не исключено, что нужно будет доплатить подоходный налог.

Нужно ли платить налог, если в прошлом году вы получили наследство?

- Доходы, получаемые от физических лиц в виде наследства, освобождаются от подоходного налога и представления налоговой декларации, - объясняет Андрей Ковалевский.

Единственное исключение - если вы стали наследником или правопреемником автора какого-либо произведения искусства, науки или любого другого результата интеллектуальной деятельности. Иными словами, если вы получили в наследство деньги, машину, дом или другое имущество - налог платить не нужно (и подавать декларацию тоже), а если получаете деньги за продажу книг, которые когда-то написал наследодатель, - нужно.

Кстати, если вы решите продать полученное в наследство имущество, скажем, ту же квартиру или машину, то платить налог с вырученных денег не придется, даже если это вторая продажа.

Придется ли доплачивать налог с заработков за границей?

Если в прошлом году вы провели за границей больше 183 дней, то вы не считаетесь налоговым резидентом Беларуси и потому здесь не нужно ни подавать декларацию, ни платить налог.

Если за границей вы провели меньше 183 дней, то декларацию с указанием ваших иностранных заработков подать нужно. Но это не означает, что вам необходимо будет платить что-то еще.

- Законодательством предусмотрена процедура зачета налога, уплаченного в иностранном государстве, при исчислении и уплате налога в Беларуси, - поясняет Андрей Ковалевский.

Платить что-то дополнительно придется лишь тогда, если в стране, где вы работали, ставка подоходного налога ниже, чем у нас (то есть меньше 13%). Нужно будет доплатить недостающую разницу. Но стран с такими низкими ставками очень мало. А в России, куда многие ездят на заработки, ставка подоходного налога такая же, как у нас - 13%.

Нужно ли доплачивать налоги тем, кто сдавал квартиру?

Те, кто зарабатывает на сдаче квартиры, в течение года и так платят фиксированный налог. Но не исключено, что в итоге им все равно придется немного доплатить в бюджет:

- Если доходы, полученные в течение года от сдачи иным гражданам жилых или нежилых помещений, а также машино-мест, превысили 5555 рублей, то такие доходы подлежат декларированию в полном размере. Подоходный налог будет исчислен по ставке 13%, но при этом из него вычтут сумму уплаченного в течение года подоходного налога в фиксированных суммах.