Путин под плинтусом Виктор Шендерович, Facebook

21.02.2018, 19:02

4,123

Две-три сотни трупов в Сирии так и не заинтересовали президента РФ.

«Судя по реакции Путина, для него это дело не существует», – заметил проницательный г-н Венедиктов спустя почти две недели после того, как американцы в Сирии уничтожили невесть откуда взявшуюся там группировку вооруженных россиян. Две-три сотни отечественных трупов так и не заинтересовали гаранта.

Ну, еще бы.

Главный принцип нашего государственного капитализма – капитализация доходов и национализация убытков. Как прибыль – так себе, а как кризис – так в казну за баблом.

Путин уже почти два десятилетия действует совершенно тем же образом. Как Овечкин с Ковальчуком набросали шайб канадцам, так он немедленно в раздевалке, и золотом отсвечивает. А как какая-нибудь беда или национальный позор, за которые он как президент прямо отвечает (если еще не сам его организовал) – так нет Путина вообще нигде! Сидит тихонько под плинтусом в обнимку со своим высоким рейтингом...

Тефлоновое изделие номер два. Это я о порядке российского президентства, как вы догадались.

Виктор Шендерович, Facebook