Россияне продают в Беларусь автомобили, заложенные за долги 4 21.02.2018, 21:02

3,570

Пострадали десятки белорусов.

Вячеслав решил купить жене автомобиль год назад. Выбранную модель официально в Беларуси не продавали. Но на сайте av.by нашлось объявление о продаже такого автомобиля, привезенного из России, пишет «Белсат».

За автомобилем, который привезли из страны-соседки на автовозе, Вячеслав приехал на рынок Ждановичи. Приобретение было официально оформлено через договор купли-продажи. В ГАИ не возникло никаких замечаний ни к авто, ни к документам. Перед приобретением Вячеслав проверил вин-номер автомобиля: тогда все было чисто.

Но новая проверка через пару месяцев показала другой результат. Оказалось, что автомобиль находится в реестре залогов Российской Федерации и фактически является имуществом российского банка. Портал abw.by начал свое расследование проблемы. Выяснилось, что таких случаев с заложенными российскими автомобилями уже десятки.