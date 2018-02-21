Петербуржцы поздравили украинцев с годовщиной Майдана 21.02.2018, 23:15

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Активисты поздравили украинцев с четвертой годовщиной победы народной демократической революции.

Около 10 гражданских активистов пришли вечером 21 февраля к Генеральному консульству Украины в Петербурге, чтобы поздравить украинцев с 4 годовщиной победы народной демократической революции, передает “Радио Свобода”.

По словам организатора акции, активистки петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, они хотели выразить скорбь о погибших, о “Небесной сотне”, и радость по поводу победы украинского народа над “силами архаичной тирании”. По мнению Ольги Смирновой, победа революции была очень важна не только для самой Украины, но и для интеграции стран бывшего советского пространства в европейское сообщество.

Активисты передали генеральному консулу Украины цветы – синие и желтые, как украинский флаг, и специальную поздравительную открытку. В этой открытке было написано, что граждане России, разделяющие либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство России и лично Владимира Путина за развязывание агрессивной войны против Украины с целью подавить стремление её народа к свободе.

Активисты выразили свой протест против попыток посеять рознь между двумя народами, которые, по их мнению, постоянно предпринимает российская государственная пропаганда. Они потребовали положить конец российской агрессии против Украины.