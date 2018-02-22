Правозащитница Елена Тонкачева вернулась в Беларусь 1 22.02.2018, 14:45

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Елена Тонкачева

Фото с сайта nv-online.info

Решение о «высылке» правозащитницы было озвучено в 2014 году.

Сегодня, 22 февраля, правозащитница Елена Тонкачева вернулась в Беларусь после трехлетней «ссылке» в Литве, об этом kyky.org сообщил блогер и по совместительству сопровождающий Елену Евгений Липкович.

«На границе не было ничего необычно. Суровые беларуские пограничники попросили паспорт, поставили штамп и пропустили. Я сразу к Лене целоваться полез», – рассказывает Евгений. По словам Липковича, после прохождения границы Елена молчала и просто плакала от счастья, возвращаясь в родную для нее страну.

К слову, вместе с Еленой и Евгенией в автобусе были и не местные журналисты, которые снимают документальный фильм о жизни правозащитницы.

Напомним, решение о «высылке» Елены Тонкачевой, гражданки России, было озвучено в 2014 году. Решение принималось на протяжении недели. Правозащитница до последнего боролась за свои права, однако на последней пресс-конференции сказала журналистам, что больше она «сражаться» не будет. Решение о лишении Елены белорусского вида на жительство было принято из-за того, что (официальная версия) Елена несколько раз нарушила ПДД. В последний раз – превысила скорость на десять километров. Милиция посчитала, что такое поведение «угрожает общественному порядку». Сама Елена Тонкачёва связывала свою высылку из страны с правозащитной деятельностью, которая не нравилась властям. Три года высылки Елена провела в Литве.