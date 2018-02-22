Путинский «шуб» Игорь Эйдман

22.02.2018, 15:11

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Бывший депутат Госдумы рассказал интересную историю.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал интересную историю. Оказывается, перед тем как принять решение о захвате Крыма Владимир Путин чуть не попал в авиакатастрофу, которую принял за неудачную попытку покушения на себя в результате международного заговора.

«Случилась аварийная посадка, что было воспринято крайне болезненно. События в Украине, бегство Януковича, торжественное закрытие Олимпиады в Сочи, которое должно было произойти на следующий день, — все это часть якобы международного заговора. Дальше в этот день принималось решение по Крыму».

В психиатрии известно такое явление. Живет себе вроде бы нормальный, но предрасположенный к психическим расстройствам человек, а потом под влиянием какого-то мощного стресса у него происходит сдвиг («шуб»). Крыша едет и уже не возвращается на свое место. Бывают только временные ремиссии, которые заканчиваются очередными приступами болезни. Возможно, под влиянием стресса по поводу жесткой посадки вертолета у Путина произошел такой сдвиг, результатом которого стали его неадекватные, непредсказуемые действия в 2014 — 2017 годах: агрессия против Украины, гибридная война с Западом, попытки вмешиваться во внутренние дела гораздо более могущественных стран, кровавые чудачества в Сирии и т.п.

У Сталина такой «шуб» произошел после смертельно напугавшего его убийства Кирова, а потом повторялся неоднократно, в том числе незадолго перед смертью (дело врачей).

Игорь Эйдман, «Фейсбук»