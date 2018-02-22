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В Москве установят табличку на доме Бориса Немцова

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  • 22.02.2018, 18:15
Борис Немцов

Мэрия Москвы разрешила установить памятную табличку на доме, где жил политик.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал об этом в твиттере, подчеркнув, что с просьбой разрешить установить табличку на доме убитого политика обратились многие общественные деятели, cообщает «Радио Свобода».

В прошлом году группа общественных деятелей – с согласия жильцов – установила на доме, где жил Немцов, мемориальную табличку. Ее, однако, неоднократно срывали активисты прокремлевского движения SERB, а представители мэрии заявляли, что она была установлена незаконно.

Власти Москвы ранее отказали в установлении таблички на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика.


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