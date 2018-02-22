У Еврокомиссии есть около 500 вопросов к докладу по стресс-тестам БелАЭС 22.02.2018, 19:38

Власти должны ответить поставленные вопросы.

Еврокомиссия подготовила порядка 500 вопросов к национальному докладу Беларуси по проведенным стресс-тестам на строящейся под Островцом АЭС, сообщил interfax.by заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Еврокомиссия создала группу специалистов из регулирующих органов стран Евросоюза, и она сегодня изучает доклад (Национальный доклад Беларуси по проведенным на АЭС стресс-тестам - прим.). В соответствии с регламентом работы этой группы, они сформировали около 500 вопросов - это нормальная практика, такую процедуру проходили и другие страны», - сказал Михадюк журналистам в среду в Островце.

По его информации, в марте республика ожидает приезда 22-х представителей регулирующих органов в области атомной энергетики из 17 стран. «Мы должны ответить на вопросы, которые были поставлены. Сейчас мы готовим ответы. Вопросы в основном касаются пояснений отдельных разделов национального доклада, уточняющие вопросы по отдельным пунктам», - отметил замминистра.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2018 год, второго - на 2020 год.